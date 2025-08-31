https://sarabic.ae/20250831/راكب-يحاول-فتح-باب-طائرة-سعودية-بعد-هبوطها-مباشرة-على-أرض-مطار-هيثرو-في-لندن-1104355341.html
راكب يحاول فتح باب طائرة سعودية بعد هبوطها مباشرة على أرض مطار هيثرو في لندن
راكب يحاول فتح باب طائرة سعودية بعد هبوطها مباشرة على أرض مطار هيثرو في لندن
شهد مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، الخميس الماضي، حادثة استثنائية إثر محاولة أحد الركاب فتح باب طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بعد هبوطها مباشرة
ووفقا لبيان صادر عن المركز الوطني لسلامة النقل عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وقعت الحادثة على متن الرحلة رقم (SV119) القادمة من جدة إلى لندن، وفقا لقناة "العربية".
شهد مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، الخميس الماضي، حادثة استثنائية إثر محاولة أحد الركاب فتح باب طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بعد هبوطها مباشرة على أرض المطار.
ووفقا لبيان صادر عن المركز الوطني لسلامة النقل عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وقعت الحادثة على متن الرحلة رقم (SV119) القادمة من جدة إلى لندن
، وفقا لقناة "العربية".
وأشار المركز إلى أن الراكب، الذي يُرجح أنه يعاني من حالة صحية، حاول تحريك مقبض باب الطائرة أثناء تحركها على الممر بعد الهبوط.
وتصرف طاقم الطائرة بسرعة ومهنية عالية لاحتواء الموقف، حيث تم إبعاد الراكب عن الباب وضمان سلامة جميع المسافرين على متن الرحلة.
وأكد المركز أن الوضع تمت السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.
ويجري التنسيق حاليا بين الخطوط الجوية السعودية
والسلطات البريطانية للتحقيق في ملابسات الحادثة وتحديد الأسباب التي دفعت الراكب لمحاولة فتح الباب.
ولم يصدر بعد بيان رسمي من الخطوط السعودية بشأن الحادث، لكن المركز الوطني لسلامة النقل أكد التزامه بمتابعة القضية لضمان الامتثال لمعايير السلامة الجوية.
وكانت الشركة المشغلة لمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن إغلاق المطار بالكامل، بعد حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية تزوده بالطاقة، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
ويعد مطار هيثرو أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، حيث سجل في العام الماضي رقما قياسيا بلغ 83.9 مليون مسافر، مع معدل إقلاع أو هبوط طائرة كل 45 ثانية.