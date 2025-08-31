راكب يحاول فتح باب طائرة سعودية بعد هبوطها مباشرة على أرض مطار هيثرو في لندن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250831/راكب-يحاول-فتح-باب-طائرة-سعودية-بعد-هبوطها-مباشرة-على-أرض-مطار-هيثرو-في-لندن-1104355341.html
راكب يحاول فتح باب طائرة سعودية بعد هبوطها مباشرة على أرض مطار هيثرو في لندن
راكب يحاول فتح باب طائرة سعودية بعد هبوطها مباشرة على أرض مطار هيثرو في لندن
سبوتنيك عربي
شهد مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، الخميس الماضي، حادثة استثنائية إثر محاولة أحد الركاب فتح باب طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بعد هبوطها مباشرة... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T16:48+0000
2025-08-31T16:48+0000
مجتمع
بريطانيا
أخبار السعودية اليوم
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095743457_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a27144b98f28f22b9f08d85f4f794f6.jpg
ووفقا لبيان صادر عن المركز الوطني لسلامة النقل عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وقعت الحادثة على متن الرحلة رقم (SV119) القادمة من جدة إلى لندن، وفقا لقناة "العربية". وتصرف طاقم الطائرة بسرعة ومهنية عالية لاحتواء الموقف، حيث تم إبعاد الراكب عن الباب وضمان سلامة جميع المسافرين على متن الرحلة. ويجري التنسيق حاليا بين الخطوط الجوية السعودية والسلطات البريطانية للتحقيق في ملابسات الحادثة وتحديد الأسباب التي دفعت الراكب لمحاولة فتح الباب.ولم يصدر بعد بيان رسمي من الخطوط السعودية بشأن الحادث، لكن المركز الوطني لسلامة النقل أكد التزامه بمتابعة القضية لضمان الامتثال لمعايير السلامة الجوية. وكانت الشركة المشغلة لمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن إغلاق المطار بالكامل، بعد حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية تزوده بالطاقة، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.ويعد مطار هيثرو أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، حيث سجل في العام الماضي رقما قياسيا بلغ 83.9 مليون مسافر، مع معدل إقلاع أو هبوط طائرة كل 45 ثانية.
https://sarabic.ae/20250609/مطاردة-بوليسية-بجوار-طائرات-متحركة-في-مطار-هيثرو-البريطاني-فيديو-1101489711.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095743457_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea9c852fd0055844a48d93a7ec23ef4a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, أخبار السعودية اليوم, منوعات
بريطانيا, أخبار السعودية اليوم, منوعات

راكب يحاول فتح باب طائرة سعودية بعد هبوطها مباشرة على أرض مطار هيثرو في لندن

16:48 GMT 31.08.2025
© AP Photo / Kin Cheungمطار هيثرو في لندن
مطار هيثرو في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Kin Cheung
تابعنا عبر
شهد مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، الخميس الماضي، حادثة استثنائية إثر محاولة أحد الركاب فتح باب طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بعد هبوطها مباشرة على أرض المطار.
ووفقا لبيان صادر عن المركز الوطني لسلامة النقل عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وقعت الحادثة على متن الرحلة رقم (SV119) القادمة من جدة إلى لندن، وفقا لقناة "العربية".
وأشار المركز إلى أن الراكب، الذي يُرجح أنه يعاني من حالة صحية، حاول تحريك مقبض باب الطائرة أثناء تحركها على الممر بعد الهبوط.
وتصرف طاقم الطائرة بسرعة ومهنية عالية لاحتواء الموقف، حيث تم إبعاد الراكب عن الباب وضمان سلامة جميع المسافرين على متن الرحلة.
مطار لندن هيثرو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
مطاردة بوليسية بجوار طائرات متحركة في مطار هيثرو البريطاني... فيديو
9 يونيو, 14:32 GMT
وأكد المركز أن الوضع تمت السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.
ويجري التنسيق حاليا بين الخطوط الجوية السعودية والسلطات البريطانية للتحقيق في ملابسات الحادثة وتحديد الأسباب التي دفعت الراكب لمحاولة فتح الباب.
ولم يصدر بعد بيان رسمي من الخطوط السعودية بشأن الحادث، لكن المركز الوطني لسلامة النقل أكد التزامه بمتابعة القضية لضمان الامتثال لمعايير السلامة الجوية.
وكانت الشركة المشغلة لمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن إغلاق المطار بالكامل، بعد حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية تزوده بالطاقة، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
ويعد مطار هيثرو أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، حيث سجل في العام الماضي رقما قياسيا بلغ 83.9 مليون مسافر، مع معدل إقلاع أو هبوط طائرة كل 45 ثانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала