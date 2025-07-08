https://sarabic.ae/20250708/محرك-طائرة-يبتلع-رجلا-أثناء-الإقلاع-في-إيطاليا---1102496085.html
محرك طائرة "يبتلع" رجلا أثناء الإقلاع في إيطاليا
محرك طائرة "يبتلع" رجلا أثناء الإقلاع في إيطاليا
سبوتنيك عربي
أغلق مطار "أوريو آل سيريو" الدولي بالقرب من مدينة بيرغامو شمالي إيطاليا مؤقتًا، اليوم الثلاثاء، بعد أن ابتلع محرك طائرة رجلا أثناء إقلاع الطائرة. 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T14:49+0000
2025-07-08T14:49+0000
2025-07-08T14:49+0000
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وجاء في بيان إدراة المطار: "توقفت الرحلات الجوية في المطار الساعة 10:20 صباحًا (11:20 بتوقيت موسكو) بسبب مشكلة على ممر الطائرات".ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن مصادر في المطار أن رجلاً يبلغ من العمر نحو 35 عاما ابتلعه محرك طائرة كانت تستعد للإقلاع.ووفقًا للصحيفة، كان الضحية يركض نحو الطائرة أثناء الإقلاع، وتم شفطه إلى داخل المحرك.بطولة على ارتفاع 6 طوابق.. رجل ينقذ جيرانه من موت محتومأسد ينشل يد امرأة في حديقة حيوان أسترالية... فيديو
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العالم, منوعات
محرك طائرة "يبتلع" رجلا أثناء الإقلاع في إيطاليا
أغلق مطار "أوريو آل سيريو" الدولي بالقرب من مدينة بيرغامو شمالي إيطاليا مؤقتًا، اليوم الثلاثاء، بعد أن ابتلع محرك طائرة رجلا أثناء إقلاع الطائرة.
وجاء في بيان إدراة المطار: "توقفت الرحلات الجوية في المطار الساعة 10:20 صباحًا (11:20 بتوقيت موسكو) بسبب مشكلة على ممر الطائرات".
وأضاف: "السلطات حاليا تحقق في أسباب الحادث. استؤنفت الحركة الجوية الساعة 12:00 ظهرا (13:00 بتوقيت موسكو).
ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن مصادر في المطار أن رجلاً يبلغ من العمر نحو 35 عاما ابتلعه محرك طائرة كانت تستعد للإقلاع.
ووفقًا للصحيفة، كان الضحية يركض نحو الطائرة أثناء الإقلاع، وتم شفطه إلى داخل المحرك.