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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250708/محرك-طائرة-يبتلع-رجلا-أثناء-الإقلاع-في-إيطاليا---1102496085.html
محرك طائرة "يبتلع" رجلا أثناء الإقلاع في إيطاليا
محرك طائرة "يبتلع" رجلا أثناء الإقلاع في إيطاليا
سبوتنيك عربي
أغلق مطار "أوريو آل سيريو" الدولي بالقرب من مدينة بيرغامو شمالي إيطاليا مؤقتًا، اليوم الثلاثاء، بعد أن ابتلع محرك طائرة رجلا أثناء إقلاع الطائرة. 08.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان إدراة المطار: "توقفت الرحلات الجوية في المطار الساعة 10:20 صباحًا (11:20 بتوقيت موسكو) بسبب مشكلة على ممر الطائرات".ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن مصادر في المطار أن رجلاً يبلغ من العمر نحو 35 عاما ابتلعه محرك طائرة كانت تستعد للإقلاع.ووفقًا للصحيفة، كان الضحية يركض نحو الطائرة أثناء الإقلاع، وتم شفطه إلى داخل المحرك.بطولة على ارتفاع 6 طوابق.. رجل ينقذ جيرانه من موت محتومأسد ينشل يد امرأة في حديقة حيوان أسترالية... فيديو
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محرك طائرة "يبتلع" رجلا أثناء الإقلاع في إيطاليا

14:49 GMT 08.07.2025
© AP Photo / Itsuo Inouyeموظف يفحص محرك طاائرة
موظف يفحص محرك طاائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Itsuo Inouye
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أغلق مطار "أوريو آل سيريو" الدولي بالقرب من مدينة بيرغامو شمالي إيطاليا مؤقتًا، اليوم الثلاثاء، بعد أن ابتلع محرك طائرة رجلا أثناء إقلاع الطائرة.
وجاء في بيان إدراة المطار: "توقفت الرحلات الجوية في المطار الساعة 10:20 صباحًا (11:20 بتوقيت موسكو) بسبب مشكلة على ممر الطائرات".

وأضاف: "السلطات حاليا تحقق في أسباب الحادث. استؤنفت الحركة الجوية الساعة 12:00 ظهرا (13:00 بتوقيت موسكو).

طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
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13:34 GMT
ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن مصادر في المطار أن رجلاً يبلغ من العمر نحو 35 عاما ابتلعه محرك طائرة كانت تستعد للإقلاع.
ووفقًا للصحيفة، كان الضحية يركض نحو الطائرة أثناء الإقلاع، وتم شفطه إلى داخل المحرك.
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