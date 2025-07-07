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https://sarabic.ae/20250707/بطولة-على-ارتفاع-6-طوابق-رجل-ينقذ-جيرانه-من-موت-محتوم-1102440756.html
بطولة على ارتفاع 6 طوابق.. رجل ينقذ جيرانه من موت محتوم
بطولة على ارتفاع 6 طوابق.. رجل ينقذ جيرانه من موت محتوم
سبوتنيك عربي
عرّض رجل حياته للخطر من أجل إنقاذ أطفال في شقة مجاورة لمنزله، من حريق اندلع فيها، وسط العاصمة الفرنسية باريس، متدليا بين نافذتين على ارتفاع 6 طوابق. 07.07.2025, سبوتنيك عربي
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ووقع الحادث في الدائرة 18 من المدينة، حيث وثّق تسجيل مصور فوسيني سيسوكو، أحد سكان المبنى، وهو يقف على وجيبة ضيقة بين نافذته ونافذة الشقة المجاورة المشتعلة، لينقذ أطفالا كانوا عالقين داخل الشقة التي تأكلها ألسنة اللهب.وقال سيسوكو لوسائل إعلام فرنسية: "عندما رأيت جيراني محاصرين ويصرخون من الرعب، لم أتردد، قفزت من نافذتي ووجدت مكانا أضع فيه قدمي، ثم ثبّت نفسي وبدأت في تمرير الأطفال واحدا تلو الآخر".وتابع: "في تلك اللحظة، لم أفكر في الخطر، لكن عندما شاهدت الفيديو لاحقا، أدركت أنني كنت على وشك الموت".وأردف: "كان الأمر يتعلق بالأطفال الرضع، عندما تراهم يبكون، يصبح الأمر مسألة حياة أو موت".أسد ينشل يد امرأة في حديقة حيوان أسترالية... فيديو
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بطولة على ارتفاع 6 طوابق.. رجل ينقذ جيرانه من موت محتوم

12:16 GMT 07.07.2025 (تم التحديث: 12:17 GMT 07.07.2025)
© Photo / Social Media Imagesرجل ينقذ أطفالا في باريس
رجل ينقذ أطفالا في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
© Photo / Social Media Images
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عرّض رجل حياته للخطر من أجل إنقاذ أطفال في شقة مجاورة لمنزله، من حريق اندلع فيها، وسط العاصمة الفرنسية باريس، متدليا بين نافذتين على ارتفاع 6 طوابق.
ووقع الحادث في الدائرة 18 من المدينة، حيث وثّق تسجيل مصور فوسيني سيسوكو، أحد سكان المبنى، وهو يقف على وجيبة ضيقة بين نافذته ونافذة الشقة المجاورة المشتعلة، لينقذ أطفالا كانوا عالقين داخل الشقة التي تأكلها ألسنة اللهب.
وقال سيسوكو لوسائل إعلام فرنسية: "عندما رأيت جيراني محاصرين ويصرخون من الرعب، لم أتردد، قفزت من نافذتي ووجدت مكانا أضع فيه قدمي، ثم ثبّت نفسي وبدأت في تمرير الأطفال واحدا تلو الآخر".

وأظهرت لقطات الفيديو سيسوكو، يتحرك بهدوء وحذر رغم خطورة الموقف، على بعد بضع سنتيمترات فقط من حافة المبنى، بينما يرفع الأطفال من نافذة إلى أخرى، من وسط ألسنة اللهب والدخان.

وتابع: "في تلك اللحظة، لم أفكر في الخطر، لكن عندما شاهدت الفيديو لاحقا، أدركت أنني كنت على وشك الموت".
وأردف: "كان الأمر يتعلق بالأطفال الرضع، عندما تراهم يبكون، يصبح الأمر مسألة حياة أو موت".
أسد ينشل يد امرأة في حديقة حيوان أسترالية... فيديو
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