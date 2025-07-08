https://sarabic.ae/20250708/سرب-من-النحل-يهاجم-طائرة-في-الهند-ويؤخر-رحلة-جوية-فيديو-1102494431.html
سرب من النحل يهاجم طائرة في الهند ويؤخر رحلة جوية... فيديو
سرب من النحل يهاجم طائرة في الهند ويؤخر رحلة جوية... فيديو
سبوتنيك عربي
في حادثة غريبة، تأخرت رحلة طيران لشركة "إنديغو" المتجهة من سورات إلى جايبور، لأكثر من ساعة بسبب وجود سرب من النحل قرب باب الأمتعة المفتوح، من طائرة إيرباص... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T13:34+0000
2025-07-08T13:34+0000
2025-07-08T13:34+0000
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وكانت طائرة إيرباص "إيه 320"، التي كان من المقرر إقلاعها من سورات الساعة 4:20 مساء، قد غادرت في النهاية الساعة 5:26 مساء، أي تأخير لمدة ساعة واحدة في رحلة استغرقت ساعة.ووفقا للمعلومات الواردة لتلفزيون "إن دي تي في" المحلي، كان جميع الركاب قد صعدوا إلى الطائرة، وكانت أمتعتهم تحمل على متنها عندما قرر سرب النحل أخذ استراحة من الطيران، وحط على باب الأمتعة المفتوح.في البداية، استخدم الدخان لتفريق النحل، ولكن عندما فشل ذلك، تم تنبيه إدارة الإطفاء، ووصلت سيارة إطفاء إلى المدرج وبدأت برش الماء على باب الأمتعة.واستسلم النحل أخيرا وغادر مكان تجمعه، وانطلقت الرحلة بعد ساعة من التأخير.بطولة على ارتفاع 6 طوابق.. رجل ينقذ جيرانه من موت محتوم
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
سرب من النحل يهاجم طائرة في الهند ويؤخر رحلة جوية... فيديو
في حادثة غريبة، تأخرت رحلة طيران لشركة "إنديغو" المتجهة من سورات إلى جايبور، لأكثر من ساعة بسبب وجود سرب من النحل قرب باب الأمتعة المفتوح، من طائرة إيرباص الخاصة بالشركة.
وكانت طائرة إيرباص "إيه 320"، التي كان من المقرر إقلاعها من سورات الساعة 4:20 مساء، قد غادرت في النهاية الساعة 5:26 مساء، أي تأخير لمدة ساعة واحدة في رحلة استغرقت ساعة.
ووفقا للمعلومات الواردة لتلفزيون "إن دي تي في
" المحلي، كان جميع الركاب قد صعدوا إلى الطائرة، وكانت أمتعتهم تحمل على متنها عندما قرر سرب النحل أخذ استراحة من الطيران، وحط على باب الأمتعة المفتوح.
في البداية، استخدم الدخان لتفريق النحل، ولكن عندما فشل ذلك، تم تنبيه إدارة الإطفاء، ووصلت سيارة إطفاء إلى المدرج وبدأت برش الماء على باب الأمتعة.
واستسلم النحل أخيرا وغادر مكان تجمعه، وانطلقت الرحلة بعد ساعة من التأخير.