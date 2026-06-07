الإسعاف الإسرائيلي: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.. فيديو
08:50 GMT 07.06.2026 (تم التحديث: 09:08 GMT 07.06.2026)
© Sputnik . I. Nosov/
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "تحييد أحد المشتبه بتنفيذه عمليات إطلاق نار في منطقتي كوخاف يائير وتسور يتسحاق"، شمالي الضفة الغربية، وذلك عقب حوادث إطلاق نار متفرقة شهدتها المنطقة.
وقال الجيش، في بيان، إنه أجرى استدعاء لقواته بالتنسيق مع أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، حيث تم "تحييد المنفذ"، فيما بدأت القوات عمليات تمشيط واسعة "بحثًا عن أي مشتبهين إضافيين".
في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء الهجمات، بينهم حالة خطيرة و4 إصابات تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".
כוחות צה"ל בתיאום עם כוחות הביטחון קפצו לפני זמן קצר לסלעית וצור יצחק בעקבות דיווח על מספר אירועי ירי במרחב. המחבל נוטרל בזירה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 7, 2026
הכוחות, בשיתוף גורמי רפואה נוספים, החלו בסריקות נרחבות במרחב אחר מחבלים נוספים ומעניקים טיפול רפואי לפצועים.
כוחות נוספים עושים את דרכם לזירה
⚡️قتيل و4 جرحى في إطلاق نار على محطة للوقود بكوخاف يائير وتسور يتسحاق داخل الخط الأخضر— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 7, 2026
🔸القبض على أحد المهاجمين ومطاردة شخص آخر شارك في عمليات إطلاق النار
◀️وسائل إعلام إسرائيلية pic.twitter.com/F1eLssK6ao
من ناحيته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عبر منصة "إكس"، تعليقًا على حوادث إطلاق النار في كوخاف يائير وتسور يتسحاق، أنه "إذا قُبض على الإرهابي حيًا فسيُعدم، هذا هو القانون، وسنطالب بتطبيقه، ولهذا السبب تحديدًا سنّت حركة "القوة اليهودية" قانون "عقوبة الإعدام للإرهابيين".
אם המחבל יתפס חי- הוא יוצא להורג- זה החוק ואנו נדרוש את ישומו.— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 7, 2026
בדיוק בשביל זה עוצמה יהודית חוקקה את חוק ״עונש מוות למחבלים״.
דם יהודי אינו הפקר.
מי שרוצח יהודי- יראה את חבל התלייה.
وتابع: "دم اليهودي لا يُهدر، من يقتل يهوديًا، سيُشنق".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه "تم الإعلان عن حالة تأهب قصوى تحسبًا لتسلل إرهابي في بلدة، تسور ناتان، وسط إسرائيل، عقب الهجوم المسلح الذي وقع في المنطقة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأمر الجيش سكان البلدة بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، وفي الوقت نفسه، أفاد بإرسال قوات خاصة إلى موقع الهجوم.