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الإسعاف الإسرائيلي: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.. فيديو
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الإسعاف الإسرائيلي: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.. فيديو
الإسعاف الإسرائيلي: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.. فيديو
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "تحييد أحد المشتبه بتنفيذه عمليات إطلاق نار في منطقتي كوخاف يائير وتسور يتسحاق"، شمالي الضفة الغربية، وذلك عقب حوادث إطلاق... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الجيش، في بيان، إنه أجرى استدعاء لقواته بالتنسيق مع أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، حيث تم "تحييد المنفذ"، فيما بدأت القوات عمليات تمشيط واسعة "بحثًا عن أي مشتبهين إضافيين".في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء الهجمات، بينهم حالة خطيرة و4 إصابات تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".من ناحيته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عبر منصة "إكس"، تعليقًا على حوادث إطلاق النار في كوخاف يائير وتسور يتسحاق، أنه "إذا قُبض على الإرهابي حيًا فسيُعدم، هذا هو القانون، وسنطالب بتطبيقه، ولهذا السبب تحديدًا سنّت حركة "القوة اليهودية" قانون "عقوبة الإعدام للإرهابيين". وتابع: "دم اليهودي لا يُهدر، من يقتل يهوديًا، سيُشنق".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه "تم الإعلان عن حالة تأهب قصوى تحسبًا لتسلل إرهابي في بلدة، تسور ناتان، وسط إسرائيل، عقب الهجوم المسلح الذي وقع في المنطقة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأمر الجيش سكان البلدة بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، وفي الوقت نفسه، أفاد بإرسال قوات خاصة إلى موقع الهجوم.
https://sarabic.ae/20260606/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-وجندي-في-معارك-جنوبي-لبنان-1114131746.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الإسعاف الإسرائيلي: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.. فيديو

08:50 GMT 07.06.2026 (تم التحديث: 09:08 GMT 07.06.2026)
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "تحييد أحد المشتبه بتنفيذه عمليات إطلاق نار في منطقتي كوخاف يائير وتسور يتسحاق"، شمالي الضفة الغربية، وذلك عقب حوادث إطلاق نار متفرقة شهدتها المنطقة.
وقال الجيش، في بيان، إنه أجرى استدعاء لقواته بالتنسيق مع أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، حيث تم "تحييد المنفذ"، فيما بدأت القوات عمليات تمشيط واسعة "بحثًا عن أي مشتبهين إضافيين".
في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء الهجمات، بينهم حالة خطيرة و4 إصابات تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".
من ناحيته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عبر منصة "إكس"، تعليقًا على حوادث إطلاق النار في كوخاف يائير وتسور يتسحاق، أنه "إذا قُبض على الإرهابي حيًا فسيُعدم، هذا هو القانون، وسنطالب بتطبيقه، ولهذا السبب تحديدًا سنّت حركة "القوة اليهودية" قانون "عقوبة الإعدام للإرهابيين".
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وتابع: "دم اليهودي لا يُهدر، من يقتل يهوديًا، سيُشنق".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه "تم الإعلان عن حالة تأهب قصوى تحسبًا لتسلل إرهابي في بلدة، تسور ناتان، وسط إسرائيل، عقب الهجوم المسلح الذي وقع في المنطقة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأمر الجيش سكان البلدة بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، وفي الوقت نفسه، أفاد بإرسال قوات خاصة إلى موقع الهجوم.
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