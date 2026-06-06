https://sarabic.ae/20260606/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-وجندي-في-معارك-جنوبي-لبنان-1114131746.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل ضابط وجندي جراء معارك في جنوب لبنان. 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T21:55+0000
2026-06-06T21:55+0000
2026-06-06T21:55+0000
أخبار حزب الله
الحرب على حزب الله
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548623_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d29b5e0340760be15b36a8b75b5e4210.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "تم السماح بنشر اسمي قتيلين، وهما النقيب شاحار غاملا 23 عاما من مستوطنة متسور، وكان يشغل منصب نائب قائد فصيلة في وحدة إيغوز التابعة لفرقة الكوماندوز، وقتل متأثرًا بجراحه بعد أن أُصيب بجروح خطيرة في معركة جنوب لبنان، أيضا الرقيب أوهاد يعاري 21 عاما، من مدينة رحوفوت، مقاتل في كتيبة شاكيد التابعة للواء غفعاتي، قتل خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان".وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الجندي القتيل من لواء غفعاتي، قتل الجمعة برصاصة فلتت عن طريق الخطأ من بندقية جندي آخر في زوطر الشرقية جنوب لبنان، والجيش يحقق بالحدث".وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تجديد وقف إطلاق النار بينهما، وإنشاء عدد من "المناطق التجريبية" داخل لبنان، يُمنع فيها وجود عناصر حزب الله.وقالت الوزارة إن الاتفاق مشروط، من بين أمور أخرى، بـ "وقف تام" لهجمات حزب الله، ضد إسرائيل.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أميركية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
https://sarabic.ae/20260606/الجيش-الإسرائيلي-استهداف-150-موقعا-وبنية-عسكرية-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-خلال-يومين-1114128096.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548623_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_015f3a53f08cb12da486ff0a4d3649df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, العالم
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل ضابط وجندي جراء معارك في جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "تم السماح بنشر اسمي قتيلين، وهما النقيب شاحار غاملا 23 عاما من مستوطنة متسور، وكان يشغل منصب نائب قائد فصيلة في وحدة إيغوز التابعة لفرقة الكوماندوز، وقتل متأثرًا بجراحه بعد أن أُصيب بجروح خطيرة في معركة جنوب لبنان، أيضا الرقيب أوهاد يعاري 21 عاما، من مدينة رحوفوت
، مقاتل في كتيبة شاكيد التابعة للواء غفعاتي، قتل خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان".
ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية فإن "الضابط غاملا كان أصيب بجروح خطيرة جراء استهدافه بهدف جوي مشبوه يوم الخميس في جنوب لبنان، وأعلن عن مقتله متأثرًا بجراحه لاحقًا".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الجندي القتيل من لواء غفعاتي، قتل الجمعة برصاصة فلتت عن طريق الخطأ من بندقية جندي آخر في زوطر الشرقية جنوب لبنان، والجيش يحقق بالحدث".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تجديد وقف إطلاق النار بينهما، وإنشاء عدد من "المناطق التجريبية" داخل لبنان، يُمنع فيها وجود عناصر حزب الله.
وقالت الوزارة إن الاتفاق مشروط، من بين أمور أخرى، بـ "وقف تام" لهجمات حزب الله، ضد إسرائيل.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أميركية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.