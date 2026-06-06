الجيش الإسرائيلي: استهداف 150 موقعا وبنية عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان خلال يومين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
ترقبٌ لكلمة الرئيس بوتين في منتدى سان بطرسبورغ... أيّ رسائل؟ وفي أيّ اتجاه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
09:03 GMT
30 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
12:32 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين: لا جدوى من الاجتماع مع زيلينسكي حاليا.. إيران: الاتفاق مع واشنطن مشروط بالأموال المجمدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260606/الجيش-الإسرائيلي-استهداف-150-موقعا-وبنية-عسكرية-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-خلال-يومين-1114128096.html
الجيش الإسرائيلي: استهداف 150 موقعا وبنية عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان خلال يومين
الجيش الإسرائيلي: استهداف 150 موقعا وبنية عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان خلال يومين
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة غارات استهدفت نحو 150 هدفًا وبنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان خلال الساعات الـ48 الماضية. 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T18:26+0000
2026-06-06T18:26+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_113:0:1167:593_1920x0_80_0_0_c027e42cd499e40a42f2f2213b5e58b1.jpg
وقال الجيش، في بيان تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهجمات شملت مستودعات أسلحة ومقرات قيادة ومنصات إطلاق، إلى جانب مواقع وبنى تحتية أخرى قال إنها تابعة لحزب الله في مناطق جنوب لبنان. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يُمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
https://sarabic.ae/20260605/رئيس-الحكومة-اللبنانية-لبنان-اختار-المسار-الدبلوماسي-والتفاوضي-لوقف-الحرب-1114105067.html
https://sarabic.ae/20260605/نتنياهو-لا-يوجد-اتفاق-نافذ-مع-لبنان-حتى-الآن-بعد-رفضه-من-حزب-الله-1114100235.html
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_245:0:1036:593_1920x0_80_0_0_bc8269553a4de487ade5b7a27147ef24.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الإسرائيلي: استهداف 150 موقعا وبنية عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان خلال يومين

18:26 GMT 06.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة غارات استهدفت نحو 150 هدفًا وبنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان خلال الساعات الـ48 الماضية.
وقال الجيش، في بيان تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهجمات شملت مستودعات أسلحة ومقرات قيادة ومنصات إطلاق، إلى جانب مواقع وبنى تحتية أخرى قال إنها تابعة لحزب الله في مناطق جنوب لبنان.
رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان اختار المسار الدبلوماسي والتفاوضي لوقف الحرب
أمس, 19:47 GMT

وأضاف أن المواقع المستهدفة كانت تُستخدم، بحسب تعبيره، من قبل عناصر الحزب في التخطيط لعمليات وتنفيذ أنشطة ضد قوات الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا مواصلة عملياته العسكرية ضد ما وصفه بالتهديدات القادمة من الأراضي اللبنانية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يُمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
نتنياهو: لا يوجد اتفاق نافذ مع لبنان حتى الآن بعد رفضه من "حزب الله"
أمس, 17:48 GMT
ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала