https://sarabic.ae/20260606/الجيش-الإسرائيلي-استهداف-150-موقعا-وبنية-عسكرية-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-خلال-يومين-1114128096.html

الجيش الإسرائيلي: استهداف 150 موقعا وبنية عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان خلال يومين

الجيش الإسرائيلي: استهداف 150 موقعا وبنية عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان خلال يومين

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة غارات استهدفت نحو 150 هدفًا وبنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان خلال الساعات الـ48 الماضية. 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T18:26+0000

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وقال الجيش، في بيان تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهجمات شملت مستودعات أسلحة ومقرات قيادة ومنصات إطلاق، إلى جانب مواقع وبنى تحتية أخرى قال إنها تابعة لحزب الله في مناطق جنوب لبنان. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يُمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

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