نتنياهو: لا يوجد اتفاق نافذ مع لبنان حتى الآن بعد رفضه من "حزب الله"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
حصاد الأسبوع
لماذا إطالة أمد الصراع في أوكرانيا أصبح يقلق برلين وباريس ولندن؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
ترقبٌ لكلمة الرئيس بوتين في منتدى سان بطرسبورغ... أيّ رسائل؟ وفي أيّ اتجاه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260605/نتنياهو-لا-يوجد-اتفاق-نافذ-مع-لبنان-حتى-الآن-بعد-رفضه-من-حزب-الله-1114100235.html
نتنياهو: لا يوجد اتفاق نافذ مع لبنان حتى الآن بعد رفضه من "حزب الله"
نتنياهو: لا يوجد اتفاق نافذ مع لبنان حتى الآن بعد رفضه من "حزب الله"
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل تفضّل المضي في المسار الدبلوماسي مع لبنان، مع إتاحة المجال أمام الجهود التفاوضية الجارية لتحقيق تقدم... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T17:48+0000
2026-06-05T17:49+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113829903_0:0:1464:824_1920x0_80_0_0_09962b828d38ae5aca37a3a8b2287fc8.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل شريكًا استراتيجيًا لإسرائيل"، مشددًا على أهمية منح المفاوضات الوقت الكافي للوصول إلى نتائج ملموسة.وفيما يتعلق بالتفاهمات القائمة مع لبنان، أوضح نتنياهو، أن اتفاق وقف إطلاق النار "لم يكتمل بشكل نهائي"، مؤكدا أنه "لا يوجد اتفاق ساري حالياً بعد رفضه من قبل حزب الله".وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أمس الخميس، أن الحزب لم يقدم أي التزام لأي جهة بعدم مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية أو الامتناع عن الرد عليها، مشددًا على أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كامل الأراضي اللبنانية دون استثناء.وقال قاسم، في كلمة نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إن "الإعلان الصادر عن واشنطن جاء نتيجة "مفاوضات مباشرة عبثية ومذلة ومخزية للبنان"، على حد قوله، معتبرًا أنه يهدف إلى تكريس خضوع لبنان لما وصفه بـ"مشروع إسرائيل الكبرى"، وإثارة الانقسام الداخلي بين اللبنانيين بما يخدم المصالح الإسرائيلية.وأضاف أن "حزب الله" لم يمنح أي جهة تعهدًا بعدم مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن "استمرار الهجمات سيقابله رد من جانب المقاومة".وقال: "ما دام العدوان مستمرًا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة، وسنطاله حيث نقرر ونستطيع، وما دامت بلداتنا غير آمنة وتتعرض للقصف والهدم ويُقتل شعبنا، فلن تكون المستوطنات آمنة".واعتبر قاسم أن "جعل نزع سلاح المقاومة شرطًا لأي اتفاق يُمثل، من وجهة نظره، محاولة لإضعاف لبنان وحرمانه من عناصر القوة التي تحميه من التهديدات الخارجية".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
https://sarabic.ae/20260605/وزيرة-تطالب-بتغيير-الحدود-إعلام-إسرائيل-لم-تصوت-على-قرار-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1114072600.html
https://sarabic.ae/20260604/نائب-لبناني-سابق-لبنان-لا-يزال-تحت-النار-وإسرائيل-لا-تتجاوب-مع-الإدارة-الأمريكية-1114058467.html
https://sarabic.ae/20260605/مصر-تدعو-إلى-ضمان-أمن-يونيفيل-في-جنوب-لبنان-بعد-حادث-مقتل-وإصابة-جنود-1114093637.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113829903_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_397e3d9b6a207b8e437b923b10c6d9d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو: لا يوجد اتفاق نافذ مع لبنان حتى الآن بعد رفضه من "حزب الله"

17:48 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 17:49 GMT 05.06.2026)
© REUTERS Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© REUTERS Ronen Zvulun
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل تفضّل المضي في المسار الدبلوماسي مع لبنان، مع إتاحة المجال أمام الجهود التفاوضية الجارية لتحقيق تقدم في الملفات العالقة بين الجانبين".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل شريكًا استراتيجيًا لإسرائيل"، مشددًا على أهمية منح المفاوضات الوقت الكافي للوصول إلى نتائج ملموسة.
وفيما يتعلق بالتفاهمات القائمة مع لبنان، أوضح نتنياهو، أن اتفاق وقف إطلاق النار "لم يكتمل بشكل نهائي"، مؤكدا أنه "لا يوجد اتفاق ساري حالياً بعد رفضه من قبل حزب الله".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
"وزيرة تطالب بتغيير الحدود".. إعلام: إسرائيل لم تصوت على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان
05:58 GMT
وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أمس الخميس، أن الحزب لم يقدم أي التزام لأي جهة بعدم مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية أو الامتناع عن الرد عليها، مشددًا على أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كامل الأراضي اللبنانية دون استثناء.
وقال قاسم، في كلمة نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إن "الإعلان الصادر عن واشنطن جاء نتيجة "مفاوضات مباشرة عبثية ومذلة ومخزية للبنان"، على حد قوله، معتبرًا أنه يهدف إلى تكريس خضوع لبنان لما وصفه بـ"مشروع إسرائيل الكبرى"، وإثارة الانقسام الداخلي بين اللبنانيين بما يخدم المصالح الإسرائيلية.
وأضاف أن "حزب الله" لم يمنح أي جهة تعهدًا بعدم مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن "استمرار الهجمات سيقابله رد من جانب المقاومة".
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
نائب لبناني سابق: لبنان لا يزال تحت النار وإسرائيل لا تتجاوب مع الإدارة الأمريكية
أمس, 15:18 GMT
وقال: "ما دام العدوان مستمرًا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة، وسنطاله حيث نقرر ونستطيع، وما دامت بلداتنا غير آمنة وتتعرض للقصف والهدم ويُقتل شعبنا، فلن تكون المستوطنات آمنة".
واعتبر قاسم أن "جعل نزع سلاح المقاومة شرطًا لأي اتفاق يُمثل، من وجهة نظره، محاولة لإضعاف لبنان وحرمانه من عناصر القوة التي تحميه من التهديدات الخارجية".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.
اليونيفيل لـسبوتنيك: التخفيضات في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة وستؤثر على عملياتنا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
مصر تدعو إلى ضمان أمن "يونيفيل" في جنوب لبنان بعد حادث مقتل وإصابة جنود
15:04 GMT
وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала