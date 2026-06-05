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نتنياهو: لا يوجد اتفاق نافذ مع لبنان حتى الآن بعد رفضه من "حزب الله"

نتنياهو: لا يوجد اتفاق نافذ مع لبنان حتى الآن بعد رفضه من "حزب الله"

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل تفضّل المضي في المسار الدبلوماسي مع لبنان، مع إتاحة المجال أمام الجهود التفاوضية الجارية لتحقيق تقدم... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل شريكًا استراتيجيًا لإسرائيل"، مشددًا على أهمية منح المفاوضات الوقت الكافي للوصول إلى نتائج ملموسة.وفيما يتعلق بالتفاهمات القائمة مع لبنان، أوضح نتنياهو، أن اتفاق وقف إطلاق النار "لم يكتمل بشكل نهائي"، مؤكدا أنه "لا يوجد اتفاق ساري حالياً بعد رفضه من قبل حزب الله".وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أمس الخميس، أن الحزب لم يقدم أي التزام لأي جهة بعدم مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية أو الامتناع عن الرد عليها، مشددًا على أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كامل الأراضي اللبنانية دون استثناء.وقال قاسم، في كلمة نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إن "الإعلان الصادر عن واشنطن جاء نتيجة "مفاوضات مباشرة عبثية ومذلة ومخزية للبنان"، على حد قوله، معتبرًا أنه يهدف إلى تكريس خضوع لبنان لما وصفه بـ"مشروع إسرائيل الكبرى"، وإثارة الانقسام الداخلي بين اللبنانيين بما يخدم المصالح الإسرائيلية.وأضاف أن "حزب الله" لم يمنح أي جهة تعهدًا بعدم مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن "استمرار الهجمات سيقابله رد من جانب المقاومة".وقال: "ما دام العدوان مستمرًا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة، وسنطاله حيث نقرر ونستطيع، وما دامت بلداتنا غير آمنة وتتعرض للقصف والهدم ويُقتل شعبنا، فلن تكون المستوطنات آمنة".واعتبر قاسم أن "جعل نزع سلاح المقاومة شرطًا لأي اتفاق يُمثل، من وجهة نظره، محاولة لإضعاف لبنان وحرمانه من عناصر القوة التي تحميه من التهديدات الخارجية".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

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