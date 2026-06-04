أمين عام "حزب الله": لم نتعهد بعدم الرد على الاعتداءات والمقاومة مستمرة ما دام "الاحتلال" قائما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
11:41 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:03 GMT
30 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
نحو عالم يرتفع فيه صوت الحوار والشراكة بعيداً من لغة الحروب والقتال... ماذا عن تفاصيل فعاليات اليوم الثاني من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي؟
10:00 GMT
3 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
حصاد الأسبوع
لماذا إطالة أمد الصراع في أوكرانيا أصبح يقلق برلين وباريس ولندن؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260604/أمين-عام-حزب-الله-لم-نتعهد-بعدم-الرد-على-الاعتداءات-والمقاومة-مستمرة-ما-دام-الاحتلال-قائما-1114052044.html
أمين عام "حزب الله": لم نتعهد بعدم الرد على الاعتداءات والمقاومة مستمرة ما دام "الاحتلال" قائما
أمين عام "حزب الله": لم نتعهد بعدم الرد على الاعتداءات والمقاومة مستمرة ما دام "الاحتلال" قائما
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الخميس، أن الحزب لم يقدم أي التزام لأي جهة بعدم مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية أو الامتناع عن الرد... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T14:13+0000
2026-06-04T14:13+0000
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_654a1643cdb9c6b6c19092466b7f7b9b.jpg
وقال قاسم، في كلمة متلفزة نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إن الإعلان الصادر عن واشنطن جاء نتيجة "مفاوضات مباشرة عبثية ومذلة ومخزية للبنان"، على حد قوله، معتبرًا أنه يهدف إلى تكريس خضوع لبنان لما وصفه بـ"مشروع إسرائيل الكبرى"، وإثارة الانقسام الداخلي بين اللبنانيين بما يخدم المصالح الإسرائيلية. وأضاف أن "حزب الله" لم يمنح أي جهة تعهدًا بعدم مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن استمرار الهجمات سيقابله رد من جانب المقاومة. واعتبر قاسم أن جعل نزع سلاح المقاومة شرطًا لأي اتفاق يُمثل، من وجهة نظره، محاولة لإضعاف لبنان وحرمانه من عناصر القوة التي تحميه من التهديدات الخارجية. وشدد على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملًا، مؤكدًا أن "لا تجزئة بين الجنوب وباقي لبنان"، وأن المقاومة ستستمر طالما بقي "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. وأوضح أن الأولوية يجب أن تكون لترسيخ سيادة لبنان، من خلال وقف الاعتداءات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، إضافة إلى تحرير الأسرى وعودة السكان إلى قراهم وإطلاق عملية إعادة الإعمار. وحمّل الأمين العام لـ"حزب الله" السلطات اللبنانية مسؤولية معالجة حالة الانقسام الداخلي، معتبرًا أن بعض الخيارات السياسية المتبعة أسهمت في تعميق هذا الانقسام. وفي ختام كلمته، دعا المسؤولين اللبنانيين إلى وقف ما وصفه بـ"مهزلة المفاوضات المباشرة"، مؤكدًا أن تعزيز وحدة اللبنانيين حول خيار الدولة ذات السيادة من شأنه أن يقوي موقف لبنان في مواجهة التحديات والضغوط الخارجية.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.وذكرت الوزارة، أن "الجانب الإسرائيلي أكد خلال المشاورات أن تحقيق أمنه وصون أراضيه يرتبطان بنزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته التحتية، كما أبدى تمسكه بالمفاوضات المباشرة برعاية وقيادة أمريكية لمعالجة الملفات العالقة ودفع جهود السلام".وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
https://sarabic.ae/20260604/اليونيفيل-تعلن-مقتل-جندي-لها-وجرح-اثنين-بسقوط-قذائف-أمس-على-موقع-لها-جنوبي-لبنان----عاجل-1114040151.html
https://sarabic.ae/20260604/واشنطن-تعلن-استئناف-المفاوضات-بين-لبنان-وإسرائيل-في-22-يونيو-وتؤكد-دعم-الجيش-اللبناني-1114032433.html
https://sarabic.ae/20260603/ترامب-أريد-فصل-ملف-لبنان-عن-إيران-1114028476.html
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aed6ec310242dcb4f02e0e5e7e1ca9bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

أمين عام "حزب الله": لم نتعهد بعدم الرد على الاعتداءات والمقاومة مستمرة ما دام "الاحتلال" قائما

14:13 GMT 04.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الخميس، أن الحزب لم يقدم أي التزام لأي جهة بعدم مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية أو الامتناع عن الرد عليها، مشددًا على أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كامل الأراضي اللبنانية دون استثناء.
وقال قاسم، في كلمة متلفزة نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إن الإعلان الصادر عن واشنطن جاء نتيجة "مفاوضات مباشرة عبثية ومذلة ومخزية للبنان"، على حد قوله، معتبرًا أنه يهدف إلى تكريس خضوع لبنان لما وصفه بـ"مشروع إسرائيل الكبرى"، وإثارة الانقسام الداخلي بين اللبنانيين بما يخدم المصالح الإسرائيلية.
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
"اليونيفيل" تعلن مقتل جندي لها وجرح اثنين بسقوط قذائف أمس على موقع لها جنوبي لبنان
08:19 GMT
وأضاف أن "حزب الله" لم يمنح أي جهة تعهدًا بعدم مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن استمرار الهجمات سيقابله رد من جانب المقاومة.
وقال: "ما دام العدوان مستمرًا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة، وسنطاله حيث نقرر ونستطيع، وما دامت بلداتنا غير آمنة وتتعرض للقصف والهدم ويُقتل شعبنا، فلن تكون المستوطنات آمنة".
واعتبر قاسم أن جعل نزع سلاح المقاومة شرطًا لأي اتفاق يُمثل، من وجهة نظره، محاولة لإضعاف لبنان وحرمانه من عناصر القوة التي تحميه من التهديدات الخارجية.
وشدد على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملًا، مؤكدًا أن "لا تجزئة بين الجنوب وباقي لبنان"، وأن المقاومة ستستمر طالما بقي "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
واشنطن تعلن استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 22 يونيو وتؤكد دعم الجيش اللبناني
05:37 GMT
وأوضح أن الأولوية يجب أن تكون لترسيخ سيادة لبنان، من خلال وقف الاعتداءات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، إضافة إلى تحرير الأسرى وعودة السكان إلى قراهم وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
كما أكد قاسم رفضه لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية اللبنانية، مشددًا على حق اللبنانيين في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية واتخاذ قراراتهم السيادية ضمن إطار استراتيجية وطنية للأمن والدفاع.
وحمّل الأمين العام لـ"حزب الله" السلطات اللبنانية مسؤولية معالجة حالة الانقسام الداخلي، معتبرًا أن بعض الخيارات السياسية المتبعة أسهمت في تعميق هذا الانقسام.
وفي ختام كلمته، دعا المسؤولين اللبنانيين إلى وقف ما وصفه بـ"مهزلة المفاوضات المباشرة"، مؤكدًا أن تعزيز وحدة اللبنانيين حول خيار الدولة ذات السيادة من شأنه أن يقوي موقف لبنان في مواجهة التحديات والضغوط الخارجية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
ترامب: أريد فصل ملف لبنان عن إيران
أمس, 21:40 GMT
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.

وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته، بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.

وذكرت الوزارة، أن "الجانب الإسرائيلي أكد خلال المشاورات أن تحقيق أمنه وصون أراضيه يرتبطان بنزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته التحتية، كما أبدى تمسكه بالمفاوضات المباشرة برعاية وقيادة أمريكية لمعالجة الملفات العالقة ودفع جهود السلام".
وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала