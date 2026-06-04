https://sarabic.ae/20260604/أمين-عام-حزب-الله-لم-نتعهد-بعدم-الرد-على-الاعتداءات-والمقاومة-مستمرة-ما-دام-الاحتلال-قائما-1114052044.html

أمين عام "حزب الله": لم نتعهد بعدم الرد على الاعتداءات والمقاومة مستمرة ما دام "الاحتلال" قائما

أمين عام "حزب الله": لم نتعهد بعدم الرد على الاعتداءات والمقاومة مستمرة ما دام "الاحتلال" قائما

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الخميس، أن الحزب لم يقدم أي التزام لأي جهة بعدم مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية أو الامتناع عن الرد... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T14:13+0000

2026-06-04T14:13+0000

2026-06-04T14:13+0000

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_654a1643cdb9c6b6c19092466b7f7b9b.jpg

وقال قاسم، في كلمة متلفزة نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إن الإعلان الصادر عن واشنطن جاء نتيجة "مفاوضات مباشرة عبثية ومذلة ومخزية للبنان"، على حد قوله، معتبرًا أنه يهدف إلى تكريس خضوع لبنان لما وصفه بـ"مشروع إسرائيل الكبرى"، وإثارة الانقسام الداخلي بين اللبنانيين بما يخدم المصالح الإسرائيلية. وأضاف أن "حزب الله" لم يمنح أي جهة تعهدًا بعدم مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن استمرار الهجمات سيقابله رد من جانب المقاومة. واعتبر قاسم أن جعل نزع سلاح المقاومة شرطًا لأي اتفاق يُمثل، من وجهة نظره، محاولة لإضعاف لبنان وحرمانه من عناصر القوة التي تحميه من التهديدات الخارجية. وشدد على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملًا، مؤكدًا أن "لا تجزئة بين الجنوب وباقي لبنان"، وأن المقاومة ستستمر طالما بقي "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. وأوضح أن الأولوية يجب أن تكون لترسيخ سيادة لبنان، من خلال وقف الاعتداءات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، إضافة إلى تحرير الأسرى وعودة السكان إلى قراهم وإطلاق عملية إعادة الإعمار. وحمّل الأمين العام لـ"حزب الله" السلطات اللبنانية مسؤولية معالجة حالة الانقسام الداخلي، معتبرًا أن بعض الخيارات السياسية المتبعة أسهمت في تعميق هذا الانقسام. وفي ختام كلمته، دعا المسؤولين اللبنانيين إلى وقف ما وصفه بـ"مهزلة المفاوضات المباشرة"، مؤكدًا أن تعزيز وحدة اللبنانيين حول خيار الدولة ذات السيادة من شأنه أن يقوي موقف لبنان في مواجهة التحديات والضغوط الخارجية.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.وذكرت الوزارة، أن "الجانب الإسرائيلي أكد خلال المشاورات أن تحقيق أمنه وصون أراضيه يرتبطان بنزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته التحتية، كما أبدى تمسكه بالمفاوضات المباشرة برعاية وقيادة أمريكية لمعالجة الملفات العالقة ودفع جهود السلام".وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

https://sarabic.ae/20260604/اليونيفيل-تعلن-مقتل-جندي-لها-وجرح-اثنين-بسقوط-قذائف-أمس-على-موقع-لها-جنوبي-لبنان----عاجل-1114040151.html

https://sarabic.ae/20260604/واشنطن-تعلن-استئناف-المفاوضات-بين-لبنان-وإسرائيل-في-22-يونيو-وتؤكد-دعم-الجيش-اللبناني-1114032433.html

https://sarabic.ae/20260603/ترامب-أريد-فصل-ملف-لبنان-عن-إيران-1114028476.html

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية