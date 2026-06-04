https://sarabic.ae/20260604/أمين-عام-حزب-الله-لم-نتعهد-بعدم-الرد-على-الاعتداءات-والمقاومة-مستمرة-ما-دام-الاحتلال-قائما-1114052044.html
أمين عام "حزب الله": لم نتعهد بعدم الرد على الاعتداءات والمقاومة مستمرة ما دام "الاحتلال" قائما
أمين عام "حزب الله": لم نتعهد بعدم الرد على الاعتداءات والمقاومة مستمرة ما دام "الاحتلال" قائما
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الخميس، أن الحزب لم يقدم أي التزام لأي جهة بعدم مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية أو الامتناع عن الرد... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T14:13+0000
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2026-06-04T14:13+0000
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وقال قاسم، في كلمة متلفزة نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إن الإعلان الصادر عن واشنطن جاء نتيجة "مفاوضات مباشرة عبثية ومذلة ومخزية للبنان"، على حد قوله، معتبرًا أنه يهدف إلى تكريس خضوع لبنان لما وصفه بـ"مشروع إسرائيل الكبرى"، وإثارة الانقسام الداخلي بين اللبنانيين بما يخدم المصالح الإسرائيلية. وأضاف أن "حزب الله" لم يمنح أي جهة تعهدًا بعدم مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن استمرار الهجمات سيقابله رد من جانب المقاومة. واعتبر قاسم أن جعل نزع سلاح المقاومة شرطًا لأي اتفاق يُمثل، من وجهة نظره، محاولة لإضعاف لبنان وحرمانه من عناصر القوة التي تحميه من التهديدات الخارجية. وشدد على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملًا، مؤكدًا أن "لا تجزئة بين الجنوب وباقي لبنان"، وأن المقاومة ستستمر طالما بقي "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. وأوضح أن الأولوية يجب أن تكون لترسيخ سيادة لبنان، من خلال وقف الاعتداءات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، إضافة إلى تحرير الأسرى وعودة السكان إلى قراهم وإطلاق عملية إعادة الإعمار. وحمّل الأمين العام لـ"حزب الله" السلطات اللبنانية مسؤولية معالجة حالة الانقسام الداخلي، معتبرًا أن بعض الخيارات السياسية المتبعة أسهمت في تعميق هذا الانقسام. وفي ختام كلمته، دعا المسؤولين اللبنانيين إلى وقف ما وصفه بـ"مهزلة المفاوضات المباشرة"، مؤكدًا أن تعزيز وحدة اللبنانيين حول خيار الدولة ذات السيادة من شأنه أن يقوي موقف لبنان في مواجهة التحديات والضغوط الخارجية.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.وذكرت الوزارة، أن "الجانب الإسرائيلي أكد خلال المشاورات أن تحقيق أمنه وصون أراضيه يرتبطان بنزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته التحتية، كما أبدى تمسكه بالمفاوضات المباشرة برعاية وقيادة أمريكية لمعالجة الملفات العالقة ودفع جهود السلام".وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
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أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمين عام "حزب الله": لم نتعهد بعدم الرد على الاعتداءات والمقاومة مستمرة ما دام "الاحتلال" قائما
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الخميس، أن الحزب لم يقدم أي التزام لأي جهة بعدم مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية أو الامتناع عن الرد عليها، مشددًا على أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كامل الأراضي اللبنانية دون استثناء.
وقال قاسم، في كلمة متلفزة نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إن الإعلان الصادر عن واشنطن
جاء نتيجة "مفاوضات مباشرة عبثية ومذلة ومخزية للبنان"، على حد قوله، معتبرًا أنه يهدف إلى تكريس خضوع لبنان لما وصفه بـ"مشروع إسرائيل الكبرى"، وإثارة الانقسام الداخلي بين اللبنانيين بما يخدم المصالح الإسرائيلية.
وأضاف أن "حزب الله
" لم يمنح أي جهة تعهدًا بعدم مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن استمرار الهجمات سيقابله رد من جانب المقاومة.
وقال: "ما دام العدوان مستمرًا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة، وسنطاله حيث نقرر ونستطيع، وما دامت بلداتنا غير آمنة وتتعرض للقصف والهدم ويُقتل شعبنا، فلن تكون المستوطنات آمنة".
واعتبر قاسم أن جعل نزع سلاح المقاومة شرطًا لأي اتفاق يُمثل، من وجهة نظره، محاولة لإضعاف لبنان
وحرمانه من عناصر القوة التي تحميه من التهديدات الخارجية.
وشدد على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملًا، مؤكدًا أن "لا تجزئة بين الجنوب وباقي لبنان"، وأن المقاومة ستستمر طالما بقي "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.
وأوضح أن الأولوية يجب أن تكون لترسيخ سيادة لبنان، من خلال وقف الاعتداءات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا، وانسحاب القوات الإسرائيلية
من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، إضافة إلى تحرير الأسرى وعودة السكان إلى قراهم وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
كما أكد قاسم رفضه لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية اللبنانية، مشددًا على حق اللبنانيين في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية واتخاذ قراراتهم السيادية ضمن إطار استراتيجية وطنية للأمن والدفاع.
وحمّل الأمين العام لـ"حزب الله" السلطات اللبنانية مسؤولية معالجة حالة الانقسام الداخلي، معتبرًا أن بعض الخيارات السياسية المتبعة أسهمت في تعميق هذا الانقسام.
وفي ختام كلمته، دعا المسؤولين اللبنانيين إلى وقف ما وصفه بـ"مهزلة المفاوضات المباشرة"، مؤكدًا أن تعزيز وحدة اللبنانيين حول خيار الدولة ذات السيادة من شأنه أن يقوي موقف لبنان في مواجهة التحديات والضغوط الخارجية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية
قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.
وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته، بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.
وذكرت الوزارة، أن "الجانب الإسرائيلي أكد خلال المشاورات أن تحقيق أمنه وصون أراضيه يرتبطان بنزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته التحتية، كما أبدى تمسكه بالمفاوضات المباشرة برعاية وقيادة أمريكية لمعالجة الملفات العالقة ودفع جهود السلام".
وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية
في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.