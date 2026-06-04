https://sarabic.ae/20260604/اليونيفيل-تعلن-مقتل-جندي-لها-وجرح-اثنين-بسقوط-قذائف-أمس-على-موقع-لها-جنوبي-لبنان----عاجل-1114040151.html

"اليونيفيل" تعلن مقتل جندي لها وجرح اثنين بسقوط قذائف أمس على موقع لها جنوبي لبنان

"اليونيفيل" تعلن مقتل جندي لها وجرح اثنين بسقوط قذائف أمس على موقع لها جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلنت قوات "اليونيفيل" الدولية العاملة في لبنان، اليوم الخميس، مقتل جندي لها وجرح اثنين بسقوط قذائف أمس على موقع لها جنوبي البلاد. 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T08:19+0000

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وذكرت "اليونيفيل"، صباح اليوم الخميس، أن الجندي توفي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء سقوط قذائف هاون على موقعه قرب مرجعيون في جنوب شرق لبنان.وأوضحت أنه بعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، نُقل الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة جوا إلى مستشفى في بيروت حيث فارق الحياة متأثرا بجراحه.وفتحت "اليونيفيل" تحقيقا لتحديد ملابسات مقتل الجندي وإصابة جنديين آخرين، مؤكدة أن جنديين آخرين من قوات حفظ السلام، أصيبا أيضا، يتلقيان العلاج في منشأة طبية بقاعدة "اليونيفيل".وجددت "اليونيفيل" دعوتها لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تُعرّض قوات حفظ السلام للخطر.وفي سياق متصل، طالب الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الخميس، من السكان اللبنانيين الامتناع عن التوجه إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني حتى إشعار آخر.وقال الجيش: "القتال في جنوب لبنان مستمر حيث يواصل جيش الدفاع استهداف منشآت وبنى "حزب الله" الموجودة في قراكم وبالقرب منها. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم"، محذرا من أنه "في ضوء انتهاكات "حزب الله" اللبناني لاتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للتحرك ضده بالقوة"، وفق تعبيره.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر "حزب الله" التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

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