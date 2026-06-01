إعلام: روبيو يقود محادثات لوقف إطلاق النار في لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن وزير الخارجية ماركو روبيو، تحدث مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T05:18+0000
وقالت تلك الوسيلة في تقرير لها: "أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال الساعات الـ48 الماضية، محادثات مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار قدمًا".ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن هذه الخطوة من شأنها أن "تخلق مساحة لخفض التصعيد تدريجيًا والتوصل إلى وقف فعّال للأعمال العدائية".وزعم المسؤول أن "بري أكد قدرته على ضمان التزام "حزب الله" بوقف إطلاق النار، لكنه حمّل إسرائيل مسؤولية التوقف عن إطلاق النار أولًا، رغم أن "حزب الله" هو من بدأ هذه الجولة من القتال"، وفق تعبيره.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
أفادت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن وزير الخارجية ماركو روبيو، تحدث مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك لـ"محاولة الدفع بمبادرة جديدة" لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
وقالت تلك الوسيلة في تقرير لها: "أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال الساعات الـ48 الماضية، محادثات مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار قدمًا".
وبحسب الوسيلة، يدعو المقترح الأمريكي الجديد إلى "وقف هجمات "حزب الله" على إسرائيل كخطوة أولى، وفي المقابل، ستمتنع إسرائيل عن العدوان على بيروت".
ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن هذه الخطوة من شأنها أن "تخلق مساحة لخفض التصعيد تدريجيًا والتوصل إلى وقف فعّال للأعمال العدائية".
وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن الرئيس اللبناني، حاول الدفع بهذا المقترح وتأمين اتفاق بشأنه، إلا أن رد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان، بحسب وصف المسؤول الأمريكي، "مراوغًا ومخيّبًا للآمال".
وزعم المسؤول أن "بري أكد قدرته على ضمان التزام "حزب الله" بوقف إطلاق النار، لكنه حمّل إسرائيل مسؤولية التوقف عن إطلاق النار أولًا، رغم أن "حزب الله" هو من بدأ هذه الجولة من القتال"، وفق تعبيره.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".