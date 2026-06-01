عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
إعلام: روبيو يقود محادثات لوقف إطلاق النار في لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن وزير الخارجية ماركو روبيو، تحدث مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T05:18+0000
وقالت تلك الوسيلة في تقرير لها: "أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال الساعات الـ48 الماضية، محادثات مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار قدمًا".ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن هذه الخطوة من شأنها أن "تخلق مساحة لخفض التصعيد تدريجيًا والتوصل إلى وقف فعّال للأعمال العدائية".وزعم المسؤول أن "بري أكد قدرته على ضمان التزام "حزب الله" بوقف إطلاق النار، لكنه حمّل إسرائيل مسؤولية التوقف عن إطلاق النار أولًا، رغم أن "حزب الله" هو من بدأ هذه الجولة من القتال"، وفق تعبيره.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
05:18 GMT 01.06.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
أفادت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن وزير الخارجية ماركو روبيو، تحدث مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك لـ"محاولة الدفع بمبادرة جديدة" لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
وقالت تلك الوسيلة في تقرير لها: "أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال الساعات الـ48 الماضية، محادثات مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار قدمًا".

وبحسب الوسيلة، يدعو المقترح الأمريكي الجديد إلى "وقف هجمات "حزب الله" على إسرائيل كخطوة أولى، وفي المقابل، ستمتنع إسرائيل عن العدوان على بيروت".

ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن هذه الخطوة من شأنها أن "تخلق مساحة لخفض التصعيد تدريجيًا والتوصل إلى وقف فعّال للأعمال العدائية".
وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن الرئيس اللبناني، حاول الدفع بهذا المقترح وتأمين اتفاق بشأنه، إلا أن رد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان، بحسب وصف المسؤول الأمريكي، "مراوغًا ومخيّبًا للآمال".

وزعم المسؤول أن "بري أكد قدرته على ضمان التزام "حزب الله" بوقف إطلاق النار، لكنه حمّل إسرائيل مسؤولية التوقف عن إطلاق النار أولًا، رغم أن "حزب الله" هو من بدأ هذه الجولة من القتال"، وفق تعبيره.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
