إعلام: روبيو يقود محادثات لوقف إطلاق النار في لبنان

سبوتنيك عربي

أفادت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن وزير الخارجية ماركو روبيو، تحدث مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T05:18+0000

وقالت تلك الوسيلة في تقرير لها: "أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال الساعات الـ48 الماضية، محادثات مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار قدمًا".ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن هذه الخطوة من شأنها أن "تخلق مساحة لخفض التصعيد تدريجيًا والتوصل إلى وقف فعّال للأعمال العدائية".وزعم المسؤول أن "بري أكد قدرته على ضمان التزام "حزب الله" بوقف إطلاق النار، لكنه حمّل إسرائيل مسؤولية التوقف عن إطلاق النار أولًا، رغم أن "حزب الله" هو من بدأ هذه الجولة من القتال"، وفق تعبيره.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يحذر واشنطن من فشل المفاوضات بسبب سلوكها9 ساعات من المفاوضات... ماذا جرى بين لبنان وإسرائيل داخل البنتاغون؟

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

