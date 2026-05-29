رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يحذر واشنطن من فشل المفاوضات بسبب سلوكها

سبوتنيك عربي

صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن لنجاح المفاوضات مع طهران يتطلب من واشنطن التوقف عن انتهاك التزاماتها. 29.05.2026, سبوتنيك عربي

وأدلى عزيزي بتصريحات لوكالة "سبوتنيك" قال فيها : "لقد أخلت الولايات المتحدة بوعودها مراراً وتكراراً. وتُظهر تجربة إيران الطويلة في العلاقات مع الولايات المتحدة أن واشنطن لا تُولي أي أهمية للالتزامات أو الاتفاقيات، ولذلك، يبقى سلوك الجانب الأمريكي هو العامل الرئيسي الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق مستدام اليوم".وأردف: "يتعين على الولايات المتحدة إعادة النظر في سلوكها، وإلا فلن تؤدي هذه العملية إلى النتيجة المرجوة".وقال فانس: "نعتقد بالفعل أنهم (إيران) يتفاوضون، على الأقل حتى الآن، بحسن نية، ونحن نمضي قدمًا".وفي الوقت نفسه، أقر فانس بأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على شروط الصفقة، رغم تأكيده أن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق. ورفض نائب الرئيس الأمريكي ضمان إمكانية التفاهم بشأن القضايا العالقة، لكنه أكد أنه لا يزال يحتفظ بـ"قدر كبير من التفاؤل".وكان أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الاثنين الماضي، أن هناك فرصًا جيدة للتوصل إلى اتفاق مؤقت مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الملف النووي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الأحد، أن الطرفين توصلا تقريبًا إلى تفاهمات، وسيتم الإعلان عنها قريبًا. وبحسب وسائل إعلام، قد يوقع الجانبان مذكرة تفاهم خلال الفترة القريبة المقبلة.وتتضمن الوثيقة التزامات من جانب إيران بعدم تطوير سلاح نووي، فيما قد ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.كما أفادت تقارير بأن البيت الأبيض سيُلغي جزءًا من العقوبات، ما سيسمح لإيران ببيع النفط بحرية. وأبدت الولايات المتحدة استعدادها أيضًا لمناقشة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة خلال 60 يومًا، في حال اعتماد الصيغة النهائية للاتفاق.إعلام: مصدر إيراني ينفي التوصل إلى مذكرة تفاهم نهائية بين طهران وواشنطن

