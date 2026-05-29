رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يحذر واشنطن من فشل المفاوضات بسبب سلوكها

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260529/رئيس-لجنة-الأمن-القومي-الإيراني-يحذر-واشنطن-من-فشل-المفاوضات-بسبب-سلوكها-1113843436.html
رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يحذر واشنطن من فشل المفاوضات بسبب سلوكها
سبوتنيك عربي
صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن لنجاح المفاوضات مع طهران يتطلب من واشنطن التوقف عن انتهاك التزاماتها. 29.05.2026, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101996/58/1019965897_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_ba7f47d185b81985bf15375b21598a7e.jpg
وأدلى عزيزي بتصريحات لوكالة "سبوتنيك" قال فيها : "لقد أخلت الولايات المتحدة بوعودها مراراً وتكراراً. وتُظهر تجربة إيران الطويلة في العلاقات مع الولايات المتحدة أن واشنطن لا تُولي أي أهمية للالتزامات أو الاتفاقيات، ولذلك، يبقى سلوك الجانب الأمريكي هو العامل الرئيسي الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق مستدام اليوم".وأردف: "يتعين على الولايات المتحدة إعادة النظر في سلوكها، وإلا فلن تؤدي هذه العملية إلى النتيجة المرجوة".وقال فانس: "نعتقد بالفعل أنهم (إيران) يتفاوضون، على الأقل حتى الآن، بحسن نية، ونحن نمضي قدمًا".وفي الوقت نفسه، أقر فانس بأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على شروط الصفقة، رغم تأكيده أن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق. ورفض نائب الرئيس الأمريكي ضمان إمكانية التفاهم بشأن القضايا العالقة، لكنه أكد أنه لا يزال يحتفظ بـ"قدر كبير من التفاؤل".وكان أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الاثنين الماضي، أن هناك فرصًا جيدة للتوصل إلى اتفاق مؤقت مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الملف النووي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الأحد، أن الطرفين توصلا تقريبًا إلى تفاهمات، وسيتم الإعلان عنها قريبًا. وبحسب وسائل إعلام، قد يوقع الجانبان مذكرة تفاهم خلال الفترة القريبة المقبلة.وتتضمن الوثيقة التزامات من جانب إيران بعدم تطوير سلاح نووي، فيما قد ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.كما أفادت تقارير بأن البيت الأبيض سيُلغي جزءًا من العقوبات، ما سيسمح لإيران ببيع النفط بحرية. وأبدت الولايات المتحدة استعدادها أيضًا لمناقشة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة خلال 60 يومًا، في حال اعتماد الصيغة النهائية للاتفاق.
صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن لنجاح المفاوضات مع طهران يتطلب من واشنطن التوقف عن انتهاك التزاماتها.
وأدلى عزيزي بتصريحات لوكالة "سبوتنيك" قال فيها : "لقد أخلت الولايات المتحدة بوعودها مراراً وتكراراً. وتُظهر تجربة إيران الطويلة في العلاقات مع الولايات المتحدة أن واشنطن لا تُولي أي أهمية للالتزامات أو الاتفاقيات، ولذلك، يبقى سلوك الجانب الأمريكي هو العامل الرئيسي الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق مستدام اليوم".
وأردف: "يتعين على الولايات المتحدة إعادة النظر في سلوكها، وإلا فلن تؤدي هذه العملية إلى النتيجة المرجوة".
وصرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، بوجود تقدم في المفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى أن طهران تجري الحوار مع واشنطن "بحسن نية".
وقال فانس: "نعتقد بالفعل أنهم (إيران) يتفاوضون، على الأقل حتى الآن، بحسن نية، ونحن نمضي قدمًا".
وفي الوقت نفسه، أقر فانس بأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على شروط الصفقة، رغم تأكيده أن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق. ورفض نائب الرئيس الأمريكي ضمان إمكانية التفاهم بشأن القضايا العالقة، لكنه أكد أنه لا يزال يحتفظ بـ"قدر كبير من التفاؤل".
وكان أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الاثنين الماضي، أن هناك فرصًا جيدة للتوصل إلى اتفاق مؤقت مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الملف النووي.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
موسكو: لا يزال اقتراحنا بنقل اليورانيوم المخصب من إيران مطروحا
27 مايو, 09:37 GMT
وقبل ذلك، ذكرت صحيفة "ذا واشنطن بوست" أن الاتفاق الإطاري، الذي لم توافق عليه إيران بعد، ينص على تخلي طهران عن مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب. وفي المقابل، نفت الجمهورية الإسلامية المعلومات المتعلقة باستعدادها لنقل اليورانيوم إلى الخارج.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الأحد، أن الطرفين توصلا تقريبًا إلى تفاهمات، وسيتم الإعلان عنها قريبًا. وبحسب وسائل إعلام، قد يوقع الجانبان مذكرة تفاهم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتتضمن الوثيقة التزامات من جانب إيران بعدم تطوير سلاح نووي، فيما قد ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
كما أفادت تقارير بأن البيت الأبيض سيُلغي جزءًا من العقوبات، ما سيسمح لإيران ببيع النفط بحرية. وأبدت الولايات المتحدة استعدادها أيضًا لمناقشة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة خلال 60 يومًا، في حال اعتماد الصيغة النهائية للاتفاق.
إعلام: مصدر إيراني ينفي التوصل إلى مذكرة تفاهم نهائية بين طهران وواشنطن
