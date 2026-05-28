إعلام: مصدر إيراني ينفي التوصل إلى مذكرة تفاهم نهائية بين طهران وواشنطن
سبوتنيك عربي
نفى مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني التوصل إلى مذكرة تفاهم نهائية بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن العمل على النص المقترح لم يكتمل بعد. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المصدر قوله إن "إيران لم تبلغ الوسيط الباكستاني حتى الآن بإتمام النص بشكل نهائي"، مشددًا على أن "أي حديث عن اتفاق نهائي لا يزال غير دقيق".
وأضاف المصدر أن "إيران ستبلغ الوسيط الباكستاني والشعب الإيراني في حال التوصل إلى صيغة نهائية للنص"، معتبرًا أن "أي رواية تصدر من مصادر غربية حول الاتفاق لا تعد موثوقة".
وكانت تقارير إعلامية، أفادت نقلًا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن مسودة اتفاقية السلام الأمريكية - الإيرانية
المستقبلية تلزم طهران بإزالة جميع الألغام من مضيق هرمز خلال 30 يومًا. وفي المقابل، سترفع واشنطن الحصار البحري تدريجيًا.
وبحسب ما ورد في التقارير، إذا وافق الرئيس دونالد ترامب نهائيًا على مسودة الاتفاقية، فسيكون المرور عبر المضيق غير مقيد، وفقا لما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي.
ووفقًا لمصادر الموقع، فإن هذا يعني عدم وجود أي رسوم على مرور السفن، كما يُلزم طهران بإزالة جميع الألغام من المضيق في غضون شهر.
وكما تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في رفع الحصار البحري
المفروض على إيران ردًا على ذلك، وسيحدث هذا بوتيرة "تتناسب مع استعادة حركة الشحن التجاري".
وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات
، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية
بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.