https://sarabic.ae/20260525/ترامب-إما-اتفاق-عظيم-مع-إيران-أو-لا-اتفاق-على-الإطلاق-1113718012.html

ترامب: إما اتفاق "عظيم" مع إيران.. أو لا اتفاق على الإطلاق

ترامب: إما اتفاق "عظيم" مع إيران.. أو لا اتفاق على الإطلاق

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الاتفاق مع إيران سيكون إما "اتفاقًا عظيمًا وذا مغزى أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق"، وفق تعبيره. 25.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-25T10:45+0000

2026-05-25T10:45+0000

2026-05-25T10:45+0000

دونالد ترامب

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113660609_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f522975b0149b8b45549bf8ba6689645.jpg

وتابع ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيكون هذا الاتفاق عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني، التي تفاوضت عليها الإدارة الفاشلة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. كلا، أنا لا أبرم صفقات كهذه!".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة "ترى فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مرحلي مع إيران بشأن الملف النووي".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن روبيو، قوله إن هناك "طرحا قويا مطروحًا على الطاولة يتعلق بقدرة إيران على فتح المضيق وضمان استمرار الملاحة فيه، إلى جانب الدخول في مفاوضات حقيقية ومهمة ومحددة زمنيا بشأن القضية النووية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أول أمس السبت، بأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران "تم الاتفاق على معظمه"، مشيرًا إلى أن "الجوانب والتفاصيل النهائية ما تزال قيد المناقشة وسيتم الإعلان عنها قريبًا".وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.

https://sarabic.ae/20260525/إيران-المفاوضات-تركز-على-إنهاء-الحرب-والملف-النووي-خارج-الطاولة-حاليا-1113711880.html

https://sarabic.ae/20260524/ترقب-حذر-تقديرات-باستمرار-ارتفاع-أسعار-النفط-حتى-بعد-الاتفاق-المحتمل-بين-إيران-وواشنطن-1113706916.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن