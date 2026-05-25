إعلام: الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه ، بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. 25.05.2026, سبوتنيك عربي
00:14 GMT 25.05.2026 (تم التحديث: 00:15 GMT 25.05.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه ، بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز.
وكشفت التقارير أن: "الولايات المتحدة وإيران توصلت إلى اتفاق مبدئي
يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز".
وأكدت التقارير أن تفاصيل هذا الاتفاق لا تزال غير واضحة، إذ لم يُعرف بعد متى ستعود حركة الملاحة عبر المضيق إلى وضعها الطبيعي.
كما لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الاتفاق ينص على احتفاظ إيران بالسيطرة على المضيق.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح السبت بأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران “تم الاتفاق على معظمه”، مشيرًا إلى أن الجوانب والتفاصيل النهائية لا تزال قيد المناقشة وسيتم الإعلان عنها قريبًا
وفي 28 فبراير شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 7 أبريل أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المحادثات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد انتهت دون تحقيق اختراق.