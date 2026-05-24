https://sarabic.ae/20260524/روبيو-إيران-ستتحمل-المسؤولية-كاملة-إذا-فشلت-المفاوضات-مع-واشنطن-1113707919.html

روبيو: إيران ستتحمل المسؤولية كاملة إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.. فيديو

روبيو: إيران ستتحمل المسؤولية كاملة إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.. فيديو

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ستكون المسؤولة بشكل كامل إذا انتهت المحادثات بين واشنطن وطهران إلى الفشل. 24.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-24T22:25+0000

2026-05-24T22:25+0000

2026-05-25T00:00+0000

إيران

أخبار إيران

ماركو روبيو

وزير الخارجية الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59f94d90b0bf5a1c996f2b8c302b7b6.jpg

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح السبت بأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران “تم الاتفاق على معظمه”، مشيرًا إلى أن الجوانب والتفاصيل النهائية لا تزال قيد المناقشة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.وقال روبيو في مقابلة مع وسائل إعلام هندية إن “فشل هذه الجهود لن يكون خطأ الولايات المتحدة أو حلفائها في الخليج بل سيكون خطأ إيران بنسبة 100%”.وعند سؤاله عما إذا كان ذلك قد يعني عودة الولايات المتحدة إلى استئناف عملية “الغضب الملحمي” ضد إيران، أكد روبيو أن ترامب أوضح أنه سيفعل “كل ما هو ضروري” لضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.وفي 28 فبراير شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المحادثات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد انتهت دون تحقيق اختراق.

https://sarabic.ae/20260524/ترامب-أي-اتفاق-مع-إيران-سيكون-مختلفا-عن-اتفاق-أوباما-ولن-نسمح-بامتلاكها-سلاحا-نوويا-1113705708.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, ماركو روبيو, وزير الخارجية الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم