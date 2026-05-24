روبيو: إيران ستتحمل المسؤولية كاملة إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.. فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
روبيو: إيران ستتحمل المسؤولية كاملة إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ستكون المسؤولة بشكل كامل إذا انتهت المحادثات بين واشنطن وطهران إلى الفشل. 24.05.2026, سبوتنيك عربي
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح السبت بأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران "تم الاتفاق على معظمه"، مشيرًا إلى أن الجوانب والتفاصيل النهائية لا تزال قيد المناقشة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.وقال روبيو في مقابلة مع وسائل إعلام هندية إن "فشل هذه الجهود لن يكون خطأ الولايات المتحدة أو حلفائها في الخليج بل سيكون خطأ إيران بنسبة 100%".وعند سؤاله عما إذا كان ذلك قد يعني عودة الولايات المتحدة إلى استئناف عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران، أكد روبيو أن ترامب أوضح أنه سيفعل "كل ما هو ضروري" لضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.وفي 28 فبراير شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المحادثات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد انتهت دون تحقيق اختراق.
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ستكون المسؤولة بشكل كامل إذا انتهت المحادثات بين واشنطن وطهران إلى الفشل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح السبت بأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران “تم الاتفاق على معظمه”، مشيرًا إلى أن الجوانب والتفاصيل النهائية لا تزال قيد المناقشة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
وقال روبيو في مقابلة مع وسائل إعلام هندية إن “فشل هذه الجهود لن يكون خطأ الولايات المتحدة أو حلفائها في الخليج بل سيكون خطأ إيران بنسبة 100%”.
وعند سؤاله عما إذا كان ذلك قد يعني عودة الولايات المتحدة إلى استئناف عملية “الغضب الملحمي” ضد إيران، أكد روبيو أن ترامب أوضح أنه سيفعل “كل ما هو ضروري” لضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.
وفي 28 فبراير شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 7 أبريل أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المحادثات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد انتهت دون تحقيق اختراق.
