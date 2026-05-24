https://sarabic.ae/20260524/روبيو-إيران-ستتحمل-المسؤولية-كاملة-إذا-فشلت-المفاوضات-مع-واشنطن-1113707919.html
روبيو: إيران ستتحمل المسؤولية كاملة إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.. فيديو
روبيو: إيران ستتحمل المسؤولية كاملة إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.. فيديو
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ستكون المسؤولة بشكل كامل إذا انتهت المحادثات بين واشنطن وطهران إلى الفشل. 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T22:25+0000
2026-05-24T22:25+0000
2026-05-25T00:00+0000
إيران
أخبار إيران
ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59f94d90b0bf5a1c996f2b8c302b7b6.jpg
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح السبت بأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران “تم الاتفاق على معظمه”، مشيرًا إلى أن الجوانب والتفاصيل النهائية لا تزال قيد المناقشة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.وقال روبيو في مقابلة مع وسائل إعلام هندية إن “فشل هذه الجهود لن يكون خطأ الولايات المتحدة أو حلفائها في الخليج بل سيكون خطأ إيران بنسبة 100%”.وعند سؤاله عما إذا كان ذلك قد يعني عودة الولايات المتحدة إلى استئناف عملية “الغضب الملحمي” ضد إيران، أكد روبيو أن ترامب أوضح أنه سيفعل “كل ما هو ضروري” لضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.وفي 28 فبراير شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المحادثات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد انتهت دون تحقيق اختراق.
https://sarabic.ae/20260524/ترامب-أي-اتفاق-مع-إيران-سيكون-مختلفا-عن-اتفاق-أوباما-ولن-نسمح-بامتلاكها-سلاحا-نوويا-1113705708.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737375_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b3ebc9c9c6f6890968e7d29749b0439.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, ماركو روبيو, وزير الخارجية الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, ماركو روبيو, وزير الخارجية الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روبيو: إيران ستتحمل المسؤولية كاملة إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.. فيديو
22:25 GMT 24.05.2026 (تم التحديث: 00:00 GMT 25.05.2026)
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ستكون المسؤولة بشكل كامل إذا انتهت المحادثات بين واشنطن وطهران إلى الفشل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح السبت بأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران “تم الاتفاق على معظمه”، مشيرًا إلى أن الجوانب والتفاصيل النهائية لا تزال قيد المناقشة وسيتم الإعلان عنها قريبًا
.
وقال روبيو في مقابلة مع وسائل إعلام هندية إن “فشل هذه الجهود لن يكون خطأ الولايات المتحدة أو حلفائها في الخليج بل سيكون خطأ إيران بنسبة 100%”.
وعند سؤاله عما إذا كان ذلك قد يعني عودة الولايات المتحدة إلى استئناف عملية “الغضب الملحمي” ضد إيران، أكد روبيو أن ترامب أوضح أنه سيفعل “كل ما هو ضروري” لضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.
وفي 28 فبراير شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 7 أبريل أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المحادثات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد انتهت دون تحقيق اختراق.