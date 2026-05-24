ترامب: أي اتفاق مع إيران سيكون مختلفا عن اتفاق أوباما ولن نسمح بامتلاكها سلاحا نوويا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن أي اتفاق محتمل مع إيران سيكون "جيدًا ومناسبًا"، مشددًا على أنه سيختلف بشكل كامل عن الاتفاق النووي الذي أبرمته...

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الاتفاق السابق منح إيران "مبالغ طائلة من الأموال" وفتح أمامها الطريق نحو امتلاك سلاح نووي"، معتبرًا أن الاتفاق الذي تعمل إدارته على التفاوض بشأنه يمثل "النقيض التام" لذلك النهج. وأضاف الرئيس الأمريكي أن تفاصيل الاتفاق الجديد لم تُكشف بعد، موضحًا أن المفاوضات لم تُستكمل بصورة نهائية حتى الآن، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى منتقدي الاتفاق، الذين وصفهم بأنهم "ينتقدون شيئًا لا يعرفون عنه شيئًا". وتأتي تصريحات ترامب في خضم جهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر بين إيران وأمريكا، بعد أن شنت الأخيرة مع إسرائيل حربهما ضد إيران في أواخر فبراير/ شباط 2026.وصرح مسؤولون في طهران وواشنطن وإسلام آباد، بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، مما يمهد الطريق لمزيد من المحادثات حول القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.

