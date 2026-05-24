ترامب: أي اتفاق مع إيران سيكون مختلفا عن اتفاق أوباما ولن نسمح بامتلاكها سلاحا نوويا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260524/ترامب-أي-اتفاق-مع-إيران-سيكون-مختلفا-عن-اتفاق-أوباما-ولن-نسمح-بامتلاكها-سلاحا-نوويا-1113705708.html
ترامب: أي اتفاق مع إيران سيكون مختلفا عن اتفاق أوباما ولن نسمح بامتلاكها سلاحا نوويا
ترامب: أي اتفاق مع إيران سيكون مختلفا عن اتفاق أوباما ولن نسمح بامتلاكها سلاحا نوويا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن أي اتفاق محتمل مع إيران سيكون "جيدًا ومناسبًا"، مشددًا على أنه سيختلف بشكل كامل عن الاتفاق النووي الذي أبرمته... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T18:42+0000
2026-05-24T18:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113660609_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f522975b0149b8b45549bf8ba6689645.jpg
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الاتفاق السابق منح إيران "مبالغ طائلة من الأموال" وفتح أمامها الطريق نحو امتلاك سلاح نووي"، معتبرًا أن الاتفاق الذي تعمل إدارته على التفاوض بشأنه يمثل "النقيض التام" لذلك النهج. وأضاف الرئيس الأمريكي أن تفاصيل الاتفاق الجديد لم تُكشف بعد، موضحًا أن المفاوضات لم تُستكمل بصورة نهائية حتى الآن، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى منتقدي الاتفاق، الذين وصفهم بأنهم "ينتقدون شيئًا لا يعرفون عنه شيئًا". وتأتي تصريحات ترامب في خضم جهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر بين إيران وأمريكا، بعد أن شنت الأخيرة مع إسرائيل حربهما ضد إيران في أواخر فبراير/ شباط 2026.وصرح مسؤولون في طهران وواشنطن وإسلام آباد، بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، مما يمهد الطريق لمزيد من المحادثات حول القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260524/ترامب-علاقتنا-مع-إيران-تتطور-نحو-مزيد-من-المهنية-والإنتاجية-1113701543.html
https://sarabic.ae/20260523/ترامب-تقدم-كبير-في-اتفاق-سلام-محتمل-مع-إيران-ومشاورات-واسعة-مع-قادة-إقليميين--1113690905.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113660609_89:0:1422:1000_1920x0_80_0_0_8e030e83a6756dbe7bf8067638e40b13.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, باكستان

ترامب: أي اتفاق مع إيران سيكون مختلفا عن اتفاق أوباما ولن نسمح بامتلاكها سلاحا نوويا

18:42 GMT 24.05.2026
© REUTERS Evelyn Hocksteinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن أي اتفاق محتمل مع إيران سيكون "جيدًا ومناسبًا"، مشددًا على أنه سيختلف بشكل كامل عن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الاتفاق السابق منح إيران "مبالغ طائلة من الأموال" وفتح أمامها الطريق نحو امتلاك سلاح نووي"، معتبرًا أن الاتفاق الذي تعمل إدارته على التفاوض بشأنه يمثل "النقيض التام" لذلك النهج.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
ترامب: علاقتنا مع إيران تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية
14:41 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي أن تفاصيل الاتفاق الجديد لم تُكشف بعد، موضحًا أن المفاوضات لم تُستكمل بصورة نهائية حتى الآن، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى منتقدي الاتفاق، الذين وصفهم بأنهم "ينتقدون شيئًا لا يعرفون عنه شيئًا".
وشدد ترامب على أنه لا يبرم "صفقات سيئة"، معتبرًا أن الإدارات السابقة كان ينبغي أن تعالج هذا الملف منذ سنوات طويلة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2026
ترامب: تقدم كبير في اتفاق سلام محتمل مع إيران ومشاورات واسعة مع قادة إقليميين
أمس, 20:55 GMT
وتأتي تصريحات ترامب في خضم جهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر بين إيران وأمريكا، بعد أن شنت الأخيرة مع إسرائيل حربهما ضد إيران في أواخر فبراير/ شباط 2026.
وصرح مسؤولون في طهران وواشنطن وإسلام آباد، بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، مما يمهد الطريق لمزيد من المحادثات حول القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала