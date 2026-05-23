ترامب: تقدم كبير في اتفاق سلام محتمل مع إيران ومشاورات واسعة مع قادة إقليميين
20:55 GMT 23.05.2026 (تم التحديث: 21:23 GMT 23.05.2026)
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه كان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، حيث أجرى مكالمة وصفها بـ"الجيدة جدًا" مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين، تناولت تطورات متعلقة بـ"مذكرة تفاهم للسلام" مع إيران.
وأوضح ترامب
في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم السبت، أنه شارك في الاتصال كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى جانب مسؤولين وقادة من باكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين، وذلك لبحث الملف الإيراني ومساعي التوصل إلى اتفاق.
وأضاف أن المباحثات أسفرت عن "تقدم كبير" في مسار الاتفاق، مشيرًا إلى أن التفاهم النهائي سيتم استكماله بين الولايات المتحدة وإيران والدول الأخرى المشاركة في المحادثات.
وأكد أنه سيتم فتح مضيق هرمز من بين العديد من العناصر الأخرى في الاتفاق.
كما أشار ترامب إلى أنه أجرى اتصالًا منفصلًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن المحادثة كانت "إيجابية جدًا". وأكد أن التفاصيل النهائية للاتفاق
لا تزال قيد البحث، على أن يتم الإعلان عنها قريبًا.
وكان ترامب قد صرح، في 19 أيار/مايو الجاري، بأن الولايات المتحدة قد توجه ضربة "يوم الجمعة
أو السبت أو الأحد" أو "مطلع الأسبوع المقبل".
وأعلن ترامب، يوم الجمعة الماضي، أنه لن يتمكن من السفر لحضور حفل زفاف نجله الأكبر، دونالد ترامب جونيور، في جزر البهاما.
وأوضح الرئيس، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه اضطر للبقاء والعمل في واشنطن بسبب شؤون حكومية طارئة لا تقبل التأجيل.
ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران
، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.