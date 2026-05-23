https://sarabic.ae/20260523/ترامب-تقدم-كبير-في-اتفاق-سلام-محتمل-مع-إيران-ومشاورات-واسعة-مع-قادة-إقليميين--1113690905.html

ترامب: تقدم كبير في اتفاق سلام محتمل مع إيران ومشاورات واسعة مع قادة إقليميين

ترامب: تقدم كبير في اتفاق سلام محتمل مع إيران ومشاورات واسعة مع قادة إقليميين

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه كان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، حيث أجرى مكالمة وصفها بـ"الجيدة جدًا" مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين،... 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T20:55+0000

2026-05-23T20:55+0000

2026-05-23T21:23+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

أخبار السعودية اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113624000_0:13:1759:1002_1920x0_80_0_0_cb47484ce90b9a2abab85d86d5fcd9e0.jpg

وأوضح ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم السبت، أنه شارك في الاتصال كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى جانب مسؤولين وقادة من باكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين، وذلك لبحث الملف الإيراني ومساعي التوصل إلى اتفاق. وأكد أنه سيتم فتح مضيق هرمز من بين العديد من العناصر الأخرى في الاتفاق.كما أشار ترامب إلى أنه أجرى اتصالًا منفصلًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن المحادثة كانت "إيجابية جدًا". وأكد أن التفاصيل النهائية للاتفاق لا تزال قيد البحث، على أن يتم الإعلان عنها قريبًا.وكان ترامب قد صرح، في 19 أيار/مايو الجاري، بأن الولايات المتحدة قد توجه ضربة "يوم الجمعة أو السبت أو الأحد" أو "مطلع الأسبوع المقبل".وأوضح الرئيس، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه اضطر للبقاء والعمل في واشنطن بسبب شؤون حكومية طارئة لا تقبل التأجيل.ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.

https://sarabic.ae/20260523/روبيو-على-إيران-إبقاء-مضيق-هرمز-مفتوحا-دون-رسوم-عبور-وتسليم-اليورانيوم-المخصب-أيضا-1113683193.html

https://sarabic.ae/20260523/تقرير-ترامب-يدرس-ضربة-نهائية-ضد-إيران-تمهيدا-لإعلان-النصر-وإنهاء-الحرب-1113671543.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم