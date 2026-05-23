https://sarabic.ae/20260523/صحفيون-أمريكيون-يقولون-إنهم-سمعوا-دوي-إطلاق-نار-كثيف-قرب-البيت-الأبيض-1113691596.html
صحفيون أمريكيون يقولون إنهم سمعوا دوي إطلاق نار كثيف قرب البيت الأبيض
صحفيون أمريكيون يقولون إنهم سمعوا دوي إطلاق نار كثيف قرب البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
أفاد صحفيون من شبكتي "ABC وNBC" بسماع دويّ إطلاق نار خارج البيت الأبيض في واشنطن، ما بين 20 و30 طلقة، وطُلب من الصحفيين التوجه إلى قاعة المؤتمرات الصحفية. 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T22:46+0000
2026-05-23T22:46+0000
2026-05-23T23:45+0000
البيت الأبيض
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107898338_0:66:1272:782_1920x0_80_0_0_455567fed1b83d3fb7b4da69458882a5.jpg
وقالت الصحفية سيلينا وانغ من ABC News على مواقع التواصل الاجتماعي: "سمعنا دويّ إطلاق نار كثيف عندما كنا في البيت الأبيض. طُلب منا التوجه فورًا إلى قاعة المؤتمرات الصحفية".وأكدت الصحفية جولي تسيركين من NBC هذه المعلومات.وقالت في تصريح لها: "سُمع دويّ إطلاق نار خارج البيت الأبيض. ما بين 20 و30 طلقة تقريبًا".وأكدت أيضًا أن الصحفيين طُلب منهم التوجه إلى قاعة المؤتمرات الصحفية.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107898338_71:0:1202:848_1920x0_80_0_0_24b5b7aac24fd32cacf0793b7afb008b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البيت الأبيض, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
صحفيون أمريكيون يقولون إنهم سمعوا دوي إطلاق نار كثيف قرب البيت الأبيض
22:46 GMT 23.05.2026 (تم التحديث: 23:45 GMT 23.05.2026)
أفاد صحفيون من شبكتي "ABC وNBC" بسماع دويّ إطلاق نار خارج البيت الأبيض في واشنطن، ما بين 20 و30 طلقة، وطُلب من الصحفيين التوجه إلى قاعة المؤتمرات الصحفية.
وقالت الصحفية سيلينا وانغ من ABC News على مواقع التواصل الاجتماعي: "سمعنا دويّ إطلاق نار كثيف
عندما كنا في البيت الأبيض. طُلب منا التوجه فورًا إلى قاعة المؤتمرات الصحفية".
وأكدت الصحفية جولي تسيركين من NBC هذه المعلومات.
وقالت في تصريح لها: "سُمع دويّ إطلاق نار خارج البيت الأبيض. ما بين 20 و30 طلقة تقريبًا".
وأكدت أيضًا أن الصحفيين طُلب منهم التوجه إلى قاعة المؤتمرات الصحفية.