https://sarabic.ae/20260523/إعلام-وسطاء-في-المحادثات-الأمريكية-الإيرانية-قد-يعلنون-عن-اتفاق-اليوم-1113691465.html

إعلام: وسطاء في المحادثات الأمريكية الإيرانية قد يعلنون عن اتفاق اليوم

إعلام: وسطاء في المحادثات الأمريكية الإيرانية قد يعلنون عن اتفاق اليوم

سبوتنيك عربي

أفاد الصحفي وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر إقليمي، أن الوسطاء في المحادثات الأمريكية الإيرانية يعتزمون وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إطاري من صفحة واحدة... 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T22:34+0000

2026-05-23T22:34+0000

2026-05-23T22:34+0000

العالم

عباس عراقجي

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099463689_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e28c174b7f090e1b00227c2ed60eb10b.jpg

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران قد تم الانتهاء منه إلى حد كبير، وأن الجوانب والتفاصيل النهائية قيد المناقشة ومن المتوقع الإعلان عنها قريباً.كما صرح مصدر، لم يُكشف عن اسمه، بأنه بعد الإعلان عن الاتفاق، يرغب الوسطاء في بدء مفاوضات بشأن "اتفاق تفصيلي" في غضون أيام قليلة.وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام أباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، ولم ترد أنباء عن استئناف الأعمال العدائية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارًا على الموانئ الإيرانية.

https://sarabic.ae/20260523/ترامب-تقدم-كبير-في-اتفاق-سلام-محتمل-مع-إيران-ومشاورات-واسعة-مع-قادة-إقليميين--1113690905.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, عباس عراقجي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران