إعلام: وسطاء في المحادثات الأمريكية الإيرانية قد يعلنون عن اتفاق اليوم
سبوتنيك عربي
أفاد الصحفي وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر إقليمي، أن الوسطاء في المحادثات الأمريكية الإيرانية يعتزمون وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إطاري من صفحة واحدة...
أفاد الصحفي وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر إقليمي، أن الوسطاء في المحادثات الأمريكية الإيرانية يعتزمون وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إطاري من صفحة واحدة بين البلدين والإعلان عنه، اليوم الأحد.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران قد تم الانتهاء منه إلى حد كبير، وأن الجوانب والتفاصيل النهائية قيد المناقشة ومن المتوقع الإعلان عنها قريباً.
وأكد ترامب أنه تحدث مع ممثلين عن عدة دول في الشرق الأوسط - السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين - حول إيران وكل ما يتعلق بمذكرة التفاهم بشأن السلام.
كما صرح مصدر، لم يُكشف عن اسمه، بأنه بعد الإعلان عن الاتفاق
، يرغب الوسطاء في بدء مفاوضات بشأن "اتفاق تفصيلي" في غضون أيام قليلة.
وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.
أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام أباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، ولم ترد أنباء عن استئناف الأعمال العدائية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارًا على الموانئ الإيرانية.