روبيو: على إيران إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم عبور وتسليم اليورانيوم المخصب أيضا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع إيران، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستعلن موقفها بشكل أوضح خلال...

وقال روبيو، خلال تصريحات لوسائل الإعلام أثناء زيارته إلى الهند، إن واشنطن لا تزال متمسكة بموقفها الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية، مؤكدًا أن مضيق هرمز "يجب أن يبقى مفتوحًا دون فرض رسوم عبور". وشدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة أن تقوم إيران بتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، معتبرًا أن ذلك يمثل جزءًا أساسيًا من أي تفاهم محتمل. وأوضح أن واشنطن تأمل في التوصل إلى حل من خلال الدبلوماسية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هذه القضايا "سيتم حلها بطريقة أو بأخرى".وكان ترامب قد صرح، في 19 أيار/مايو الجاري، بأن الولايات المتحدة قد توجه ضربة "يوم الجمعة أو السبت أو الأحد" أو "مطلع الأسبوع المقبل".وأوضح الرئيس، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه اضطر للبقاء والعمل في واشنطن بسبب شؤون حكومية طارئة لا تقبل التأجيل.ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.

