https://sarabic.ae/20260523/روبيو-على-إيران-إبقاء-مضيق-هرمز-مفتوحا-دون-رسوم-عبور-وتسليم-اليورانيوم-المخصب-أيضا-1113683193.html
روبيو: على إيران إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم عبور وتسليم اليورانيوم المخصب أيضا
روبيو: على إيران إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم عبور وتسليم اليورانيوم المخصب أيضا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع إيران، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستعلن موقفها بشكل أوضح خلال... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T16:23+0000
2026-05-23T16:23+0000
2026-05-23T17:35+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109736830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3721629f0a53ae764f32556556dfc76a.jpg
وقال روبيو، خلال تصريحات لوسائل الإعلام أثناء زيارته إلى الهند، إن واشنطن لا تزال متمسكة بموقفها الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية، مؤكدًا أن مضيق هرمز "يجب أن يبقى مفتوحًا دون فرض رسوم عبور". وشدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة أن تقوم إيران بتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، معتبرًا أن ذلك يمثل جزءًا أساسيًا من أي تفاهم محتمل. وأوضح أن واشنطن تأمل في التوصل إلى حل من خلال الدبلوماسية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هذه القضايا "سيتم حلها بطريقة أو بأخرى".وكان ترامب قد صرح، في 19 أيار/مايو الجاري، بأن الولايات المتحدة قد توجه ضربة "يوم الجمعة أو السبت أو الأحد" أو "مطلع الأسبوع المقبل".وأوضح الرئيس، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه اضطر للبقاء والعمل في واشنطن بسبب شؤون حكومية طارئة لا تقبل التأجيل.ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.
https://sarabic.ae/20260523/طهران-واشنطن-لا-علاقة-لها-بمضيق-هرمز-وهناك-آلية-بين-إيران-وعمان-حوله-باعتبارنا-دولتين-مطلتين--1113679786.html
https://sarabic.ae/20260523/تقرير-ترامب-يدرس-ضربة-نهائية-ضد-إيران-تمهيدا-لإعلان-النصر-وإنهاء-الحرب-1113671543.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109736830_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_2af706a26f89604eb7578d0a173f5f0b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, مضيق هرمز
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, مضيق هرمز
روبيو: على إيران إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم عبور وتسليم اليورانيوم المخصب أيضا
16:23 GMT 23.05.2026 (تم التحديث: 17:35 GMT 23.05.2026)
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع إيران، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستعلن موقفها بشكل أوضح خلال الأيام المقبلة.
وقال روبيو، خلال تصريحات لوسائل الإعلام أثناء زيارته إلى الهند، إن واشنطن
لا تزال متمسكة بموقفها الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية، مؤكدًا أن مضيق هرمز "يجب أن يبقى مفتوحًا دون فرض رسوم عبور".
وشدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة أن تقوم إيران
بتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، معتبرًا أن ذلك يمثل جزءًا أساسيًا من أي تفاهم محتمل.
وأضاف روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل معالجة مثل هذه القضايا عبر المسار الدبلوماسي والتفاوضي، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تعمل حاليًا لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن واشنطن تأمل في التوصل إلى حل من خلال الدبلوماسية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هذه القضايا "سيتم حلها بطريقة أو بأخرى".
وكان ترامب قد صرح، في 19 أيار/مايو الجاري، بأن الولايات المتحدة قد توجه ضربة "يوم الجمعة
أو السبت أو الأحد" أو "مطلع الأسبوع المقبل".
وأعلن ترامب، يوم الجمعة الماضي، أنه لن يتمكن من السفر لحضور حفل زفاف نجله الأكبر، دونالد ترامب جونيور، في جزر البهاما.
وأوضح الرئيس، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه اضطر للبقاء والعمل في واشنطن بسبب شؤون حكومية طارئة لا تقبل التأجيل.
ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران
، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.