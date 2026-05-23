طهران: واشنطن لا علاقة لها بمضيق هرمز وهناك آلية بين إيران وعمان حوله باعتبارنا دولتين مطلتين
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، أن لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بمضيق هرمز، مشيرا إلى وجود آلية بين إيران وعمان... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، أن لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بمضيق هرمز، مشيرا إلى وجود آلية بين إيران وعمان حوله باعتبارهما دولتين ساحليتين عليه.
وقال بقائي، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام إيرانية: "مضيق هرمز لا علاقة له بالولايات المتحدة. يجب أن تعرف آلية بيننا وبين عُمان باعتبارنا دولا ساحلية. نحن في حوار مع الجهات المختصة، وندرك أهمية هذا الممر المائي للمجتمع الدولي".
وأضاف بقائي: "يعلم المجتمع الدولي أن انعدام الأمن ناتج عن الإجراءات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، ويدركون أن الإجراء المسؤول من إيران وعُمان لإنشاء آلية لعبور آمن للسفن عبر هذا الممر يصب في مصلحة المجتمع الدولي".
وأكمل: "ما نقوم به يهدف إلى حماية المصالح الوطنية لإيران وعُمان كدول ساحلية، وكذلك لضمان عبور آمن للملاحة البحرية، ومن هذا المنطلق نتوقع من جميع الدول التي تولي أهمية للتجارة الحرة وسلامة الملاحة أن تفهم هذا الوضع وسنواصل عملينا في هذا المجال".
وتابع بقائي: "موضوع مضيق هرمز هو أحد القضايا التي ستبحث في مذكرة التفاهم ذات الـ14 بندا، لكن الأهم من ذلك هو إنهاء "القرصنة البحرية الأمريكية"، وهو أمر مهم لجميع الدول لأنه يزيد من حالة انعدام الأمن، ولأننا كنا نحن أيضا هدفا لما وصفه بالهجمات التخريبية الأمريكية".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن إحراز تقدم في الملف الإيراني، وألمح إلى إمكانية صدور أخبار جديدة قريبا، وقال روبيو للصحفيين في نيودلهي: "هناك بعض التقدم، ليس لدي أي أخبار لأخبركم بها الآن".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "ليس لديّ أي أخبار لأشاركها معكم الآن، ولكن قد تتوفر لديّ أخبار لاحقا اليوم. أو ربما لا. آمل أن تتوفر أخبار، لكنني لست متأكدا بعد".
وكان ترامب قد صرح، في 19 أيار/مايو الجاري، بأن الولايات المتحدة قد توجه ضربة "يوم الجمعة أو السبت أو الأحد" أو "مطلع الأسبوع المقبل".
وأعلن ترامب، أمس الجمعة ، أنه لن يتمكن من السفر لحضور حفل زفاف نجله الأكبر، دونالد ترامب جونيور، في جزر البهاما.
وأوضح ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه اضطر للبقاء والعمل في واشنطن بسبب شؤون حكومية طارئة لا تقبل التأجيل.
ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة
بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.