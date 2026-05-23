https://sarabic.ae/20260523/روبيور-هناك-تقدم-في-ملف-إيران-وقد-تكون-هناك-أخبار-جديدة-في-المستقبل-القريب-1113679267.html
روبيو: هناك تقدم في ملف إيران وأخبار جديدة في المستقبل القريب
روبيو: هناك تقدم في ملف إيران وأخبار جديدة في المستقبل القريب
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، عن إحراز تقدم في الملف الإيراني، وألمح إلى إمكانية صدور أخبار جديدة قريبا. 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T14:17+0000
2026-05-23T14:17+0000
2026-05-23T14:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg
وقال روبيو للصحفيين في نيودلهي: "هناك بعض التقدم، ليس لدي أي أخبار لأخبركم بها الآن".وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة تركز في المرحلة الحالية على إنهاء الحرب، دون التطرق إلى الملف النووي أو مسألة رفع العقوبات المفروضة على طهران.وأضاف بقائي أن إيران اتخذت "قرارًا مسؤولًا وحكيمًا" بحصر المفاوضات في ملف إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.وأشار إلى أن مطلب رفع العقوبات أُدرج بوضوح ضمن النص التفاوضي الإيراني المقترح، موضحًا أن هذا الملف سيُناقش في مراحل لاحقة بعد الانتهاء من مذكرة التفاهم النهائية، إلى جانب بحث قضية الأصول الإيرانية المجمدة.وكان ترامب قد صرح، في 19 أيار/مايو الجاري، بأن الولايات المتحدة قد توجه ضربة "يوم الجمعة أو السبت أو الأحد" أو "مطلع الأسبوع المقبل".وأعلن ترامب، أمس الجمعة ، أنه لن يتمكن من السفر لحضور حفل زفاف نجله الأكبر، دونالد ترامب جونيور، في جزر البهاما.ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.
https://sarabic.ae/20260523/بقائي-المفاوضات-مع-واشنطن-تركز-حاليا-على-إنهاء-الحرب-في-مختلف-الجبهات-بما-في-ذلك-لبنان----1113678662.html
https://sarabic.ae/20260522/ترامب-أزمة-إيران-ستنتهي-قريبا-1113667918.html
https://sarabic.ae/20260523/تقرير-ترامب-يدرس-ضربة-نهائية-ضد-إيران-تمهيدا-لإعلان-النصر-وإنهاء-الحرب-1113671543.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_3674847703d216f8b0610111888e606d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
روبيو: هناك تقدم في ملف إيران وأخبار جديدة في المستقبل القريب
14:17 GMT 23.05.2026 (تم التحديث: 14:29 GMT 23.05.2026)
يتبع
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، عن إحراز تقدم في الملف الإيراني، وألمح إلى إمكانية صدور أخبار جديدة قريبا.
وقال روبيو للصحفيين في نيودلهي: "هناك بعض التقدم، ليس لدي أي أخبار لأخبركم بها الآن".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "ليس لديّ أي أخبار لأشاركها معكم الآن، ولكن قد تتوفر لديّ أخبار لاحقا اليوم. أو ربما لا. آمل أن تتوفر أخبار، لكنني لست متأكداً بعد".
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة
تركز في المرحلة الحالية على إنهاء الحرب، دون التطرق إلى الملف النووي أو مسألة رفع العقوبات المفروضة على طهران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن المحادثات الحالية لا تشمل مناقشة البرنامج النووي الإيراني أو تفاصيل تخفيف العقوبات، موضحًا أن استبعاد الملف النووي من جدول الأعمال يعني تلقائيًا عدم بحث ملف العقوبات في هذه المرحلة.
وأضاف بقائي أن إيران اتخذت "قرارًا مسؤولًا وحكيمًا" بحصر المفاوضات في ملف إنهاء الحرب
في مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.
وأشار إلى أن مطلب رفع العقوبات أُدرج بوضوح ضمن النص التفاوضي الإيراني
المقترح، موضحًا أن هذا الملف سيُناقش في مراحل لاحقة بعد الانتهاء من مذكرة التفاهم النهائية، إلى جانب بحث قضية الأصول الإيرانية المجمدة.
وأوضح المتحدث الإيراني أن المواقف بين الجانبين شهدت تقاربًا نسبيًا، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي، بل يعكس إمكانية الوصول إلى حل خلال المفاوضات المقبلة.
وكان ترامب قد صرح، في 19 أيار/مايو الجاري، بأن الولايات المتحدة قد توجه ضربة "يوم الجمعة
أو السبت أو الأحد" أو "مطلع الأسبوع المقبل".
وأعلن ترامب، أمس الجمعة ، أنه لن يتمكن من السفر لحضور حفل زفاف نجله الأكبر، دونالد ترامب جونيور، في جزر البهاما.
وأوضح ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه اضطر للبقاء والعمل في واشنطن بسبب شؤون حكومية طارئة لا تقبل التأجيل.
ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة
بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.