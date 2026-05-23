روبيو: هناك تقدم في ملف إيران وأخبار جديدة في المستقبل القريب

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، عن إحراز تقدم في الملف الإيراني، وألمح إلى إمكانية صدور أخبار جديدة قريبا. 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T14:29+0000

وقال روبيو للصحفيين في نيودلهي: "هناك بعض التقدم، ليس لدي أي أخبار لأخبركم بها الآن".وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة تركز في المرحلة الحالية على إنهاء الحرب، دون التطرق إلى الملف النووي أو مسألة رفع العقوبات المفروضة على طهران.وأضاف بقائي أن إيران اتخذت "قرارًا مسؤولًا وحكيمًا" بحصر المفاوضات في ملف إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.وأشار إلى أن مطلب رفع العقوبات أُدرج بوضوح ضمن النص التفاوضي الإيراني المقترح، موضحًا أن هذا الملف سيُناقش في مراحل لاحقة بعد الانتهاء من مذكرة التفاهم النهائية، إلى جانب بحث قضية الأصول الإيرانية المجمدة.وكان ترامب قد صرح، في 19 أيار/مايو الجاري، بأن الولايات المتحدة قد توجه ضربة "يوم الجمعة أو السبت أو الأحد" أو "مطلع الأسبوع المقبل".وأعلن ترامب، أمس الجمعة ، أنه لن يتمكن من السفر لحضور حفل زفاف نجله الأكبر، دونالد ترامب جونيور، في جزر البهاما.ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.

