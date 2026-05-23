https://sarabic.ae/20260523/بقائي-المفاوضات-مع-واشنطن-تركز-حاليا-على-إنهاء-الحرب-في-مختلف-الجبهات-بما-في-ذلك-لبنان----1113678662.html

بقائي: المفاوضات مع واشنطن تركز حاليا على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان

بقائي: المفاوضات مع واشنطن تركز حاليا على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة تركز في المرحلة الحالية على إنهاء الحرب، دون التطرق إلى الملف النووي أو... 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T14:06+0000

2026-05-23T14:06+0000

2026-05-23T14:06+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

باكستان

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن المحادثات الحالية لا تشمل مناقشة البرنامج النووي الإيراني أو تفاصيل تخفيف العقوبات، موضحًا أن استبعاد الملف النووي من جدول الأعمال يعني تلقائيًا عدم بحث ملف العقوبات في هذه المرحلة. وأضاف بقائي أن إيران اتخذت "قرارًا مسؤولًا وحكيمًا" بحصر المفاوضات في ملف إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان. وأشار إلى أن مطلب رفع العقوبات أُدرج بوضوح ضمن النص التفاوضي الإيراني المقترح، موضحًا أن هذا الملف سيُناقش في مراحل لاحقة بعد الانتهاء من مذكرة التفاهم النهائية، إلى جانب بحث قضية الأصول الإيرانية المجمدة. وكان ترامب قد صرح، في 19 أيار/مايو الجاري، بأن الولايات المتحدة قد توجه ضربة "يوم الجمعة أو السبت أو الأحد" أو "مطلع الأسبوع المقبل".وأعلن ترامب، الجمعة الماضي، أنه لن يتمكن من السفر لحضور حفل زفاف نجله الأكبر، دونالد ترامب جونيور، في جزر البهاما. وأوضح الرئيس، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه اضطر للبقاء والعمل في واشنطن بسبب شؤون حكومية طارئة لا تقبل التأجيل.ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.

https://sarabic.ae/20260523/تقرير-ترامب-يدرس-ضربة-نهائية-ضد-إيران-تمهيدا-لإعلان-النصر-وإنهاء-الحرب-1113671543.html

https://sarabic.ae/20260522/ترامب-أزمة-إيران-ستنتهي-قريبا-1113667918.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

باكستان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, باكستان, أخبار لبنان