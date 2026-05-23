تقرير: ترامب يدرس "ضربة نهائية" ضد إيران تمهيدا لإعلان النصر وإنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير أمريكية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد اجتماعا رفيع المستوى مع فريقه للأمن القومي، أمس الجمعة، لبحث تطورات الحرب مع إيران، وسط مؤشرات... 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T06:31+0000

وبحسب مصادر أمريكية، فقد ناقش الاجتماع الذي حضره نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، ووزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، ومدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، سيناريوهات انهيار المفاوضات مع طهران، في ظل تعثر المحادثات وعدم إحراز تقدم ملموس.وأكد مصدر مقرب من ترامب أن الرئيس الأمريكي طرح فكرة تنفيذ "عملية عسكرية حاسمة ونهائية"، يمكنه بعدها إعلان النصر وإنهاء الحرب، دون وجود قرار نهائي حتى الآن بشأن استئناف العمليات العسكرية.وتزامنت التحركات الأمريكية مع جهود وساطة إقليمية، شملت وصول قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، إلى طهران، إضافة إلى وصول وفد قطري لدعم المساعي الدبلوماسية ومنع تجدد الحرب.في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استمرار المفاوضات، لكنها شددت على أن التوصل إلى اتفاق لا يزال بعيدا، فيما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني، أن التركيز الحالي ينصب على "إنهاء الحرب" قبل بحث أي ملفات أخرى.وأشارت المصادر إلى أن ترامب لا يزال يوازن بين خيار التصعيد العسكري وإمكانية تحقيق اختراق دبلوماسي خلال الساعات المقبلة، رغم تزايد قناعته بضرورة التحرك العسكري إذا لم يحدث تقدم مفاجئ في المحادثات.

