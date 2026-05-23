تقرير: ترامب يدرس "ضربة نهائية" ضد إيران تمهيدا لإعلان النصر وإنهاء الحرب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
تقرير: ترامب يدرس "ضربة نهائية" ضد إيران تمهيدا لإعلان النصر وإنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد اجتماعا رفيع المستوى مع فريقه للأمن القومي، أمس الجمعة، لبحث تطورات الحرب مع إيران، وسط مؤشرات... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد اجتماعا رفيع المستوى مع فريقه للأمن القومي، أمس الجمعة، لبحث تطورات الحرب مع إيران، وسط مؤشرات متزايدة على دراسة واشنطن تنفيذ عملية عسكرية "حاسمة ونهائية" إذا فشلت الجهود الدبلوماسية الجارية.
وبحسب مصادر أمريكية، فقد ناقش الاجتماع الذي حضره نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، ووزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، ومدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، سيناريوهات انهيار المفاوضات مع طهران، في ظل تعثر المحادثات وعدم إحراز تقدم ملموس.
ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن ترامب أصبح أكثر إحباطا من مسار التفاوض خلال الأيام الماضية، وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برغبته في منح الدبلوماسية فرصة أخيرة، قبل أن يميل لاحقا إلى خيار توجيه ضربة عسكرية جديدة.
وأكد مصدر مقرب من ترامب أن الرئيس الأمريكي طرح فكرة تنفيذ "عملية عسكرية حاسمة ونهائية"، يمكنه بعدها إعلان النصر وإنهاء الحرب، دون وجود قرار نهائي حتى الآن بشأن استئناف العمليات العسكرية.
وتزامنت التحركات الأمريكية مع جهود وساطة إقليمية، شملت وصول قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، إلى طهران، إضافة إلى وصول وفد قطري لدعم المساعي الدبلوماسية ومنع تجدد الحرب.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يستقبل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، في مطار طهران، إيران، 15 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2026
وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران
04:54 GMT
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استمرار المفاوضات، لكنها شددت على أن التوصل إلى اتفاق لا يزال بعيدا، فيما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني، أن التركيز الحالي ينصب على "إنهاء الحرب" قبل بحث أي ملفات أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن ترامب لا يزال يوازن بين خيار التصعيد العسكري وإمكانية تحقيق اختراق دبلوماسي خلال الساعات المقبلة، رغم تزايد قناعته بضرورة التحرك العسكري إذا لم يحدث تقدم مفاجئ في المحادثات.
