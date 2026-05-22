قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران وسط جهود لإنهاء الخلاف مع واشنطن
سبوتنيك عربي
2026-05-22, سبوتنيك عربي
وصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.
وقال الجيش الباكستاني في بيان: "وصل المشير سيد عاصم منير، رئيس أركان الجيش ورئيس أركان الدفاع، إلى طهران في إطار جهود الوساطة الجارية".
وكان في استقبال عاصم منير لدى وصوله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، بحضور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي.
من جانبها، أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، وصول قائد الجيش الباكستاني طهران عصر اليوم الجمعة، في زيارة تهدف إلى الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب وحل الخلافات القائمة بين الطرفين.
ونقلت وكالة "إيسنا" عن مسؤولين إيرانيين تأكيدهم أن وجود قائد الجيش الباكستاني في طهران لا يضمن بالضرورة التوصل إلى تفاهم حول الإطار الأولي للمفاوضات في هذه المرحلة.
وفيما يخص المطالب الإيرانية، أوضح التقرير أن طهران ترغب في أن تتصدر المحاور الرئيسية للمفاوضات قضايا إنهاء التوترات الإقليمية الراهنة، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، بالإضافة إلى تأمين وحماية السفن الإيرانية في الممرات المائية الدولية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو قد كشف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن إحراز "تقدم طفيف" في محادثات السلام الجارية بين الولايات المتحدة وإيران
، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ملف تخصيب اليورانيوم لا يزال يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات بين الجانبين.
وقال روبيو، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقد في السويد، إن الأسس الرئيسية للموقف الأمريكي لم تتغير، مشددًا على أن واشنطن ترفض بشكل قاطع امتلاك إيران سلاحًا نوويا.
وأضاف: "لا يمكن لإيران أبدًا امتلاك سلاح نووي، ولتحقيق ذلك يتعين معالجة قضية تخصيب اليورانيوم، إلى جانب ملف اليورانيوم عالي التخصيب"، في إشارة إلى استمرار الخلافات
بشأن البرنامج النووي الإيراني رغم التقدم المحدود في المحادثات.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة
لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار، وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق.
ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات، وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.