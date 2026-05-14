ترامب: تدمير إيران عسكريا سيستمر وأعدنا أمريكا إلى القمة العالمية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعه، إن "وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات المتحدة بأنها دولة متراجعة كان صحيحًا خلال فترة حكم الرئيس السابق جو...

2026-05-14T22:20+0000

وأضاف ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، أن "الولايات المتحدة عانت خلال إدارة بايدن من الحدود المفتوحة، وارتفاع الضرائب، وتفشي الجريمة، والاتفاقيات التجارية الكارثية”، إلى جانب سياسات التنوع والإنصاف والشمول، مؤكداً أن تلك المرحلة شهدت تراجعًا كبيرًا في أوضاع البلاد.وأشار ترامب إلى أن الوضع تغيّر بشكل كامل خلال الأشهر الـ16 الأولى من إدارته، مؤكداً أن الولايات المتحدة حققت صعودًا مذهلًا شمل ارتفاعًا كبيرًا في أسواق الأسهم وحسابات التقاعد، وتحسنًا اقتصاديًا واسعًا، إلى جانب ما وصفه بانتصارات عسكرية وعلاقات مزدهرة مع فنزويلا، فضلاً عن هزيمة عسكرية ساحقة لإيران، مؤكدا أن هذا التدمير سيستمر، على حد قوله.كما أكد ترامب، أن بلاده استعادت مكانتها كقوة اقتصادية كبرى، مع استثمارات قياسية قال إنها بلغت 18 تريليون دولار، إلى جانب تحقيق “أفضل سوق عمل في تاريخ الولايات المتحدة”.وختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة أصبحت الآن “الدولة الأكثر ازدهارًا في العالم”، معربًا عن أمله في أن تشهد العلاقات بين واشنطن وبكين مزيدًا من القوة والتعاون خلال الفترة المقبلة.ويوم الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.وستمتد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.ترامب وشي جين بينغ يجريان محادثات في بكين وسط ملفات إقليمية واقتصادية

