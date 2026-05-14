خبيرة في الشؤون الصينية: الشرق الأوسط حاضر بقوة في أي توافق بين ترامب وشي جين بينغ

قالت المتخصصة في الشؤون الصينية، الدكتورة تمارا برو، اليوم الخميس، إن المباحثات الأخيرة بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تناولت...

وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "لا يمكن تجاهل ملف الشرق الأوسط نظراً لأهميتها الاستراتيجية ليس فقط للصين والولايات المتحدة، بل للعالم أجمع، وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي".وأوضحت برو في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نجاح الطرفين في تهدئة التوترات سيقود بالضرورة إلى دخول واشنطن وطهران في مفاوضات حول الملف النووي قد تستغرق سنوات، على غرار ما حدث في عام 2015".وتابعت مشيرة إلى أن "هذا المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة وفتح مضيق هرمز، مما سينعكس إيجابا على حركة التجارة العالمية".وأضافت أن "استمرار الحرب قد يدفع إسرائيل إلى توسيع عدوانها على لبنان، ما سيشكل ضررا جسيما على استقرار الشرق الأوسط".وأضافت المتخصصة في الشؤون الصينية أن "الأيام القادمة ستكشف مدى نجاح بكين وواشنطن في إيجاد حلول وسط، مثل قبول طهران بتقديم تنازلات في ملفها النووي أو ما يتعلق بمضيق هرمز، مقابل تقديم تنازلات أمريكية تشمل فك الحصار البحري عن المواني الإيرانية".وأشارت برو إلى أن "الموقف الصيني يتقاطع مع الموقف الأمريكي في نقاط معينة، منها رفض إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور فيه، ورفض امتلاك إيران للسلاح النووي، ومع ذلك، تؤكد بكين على حق طهران في برنامج نووي سلمي، وتعتبر الاعتداءات الأمريكية مخالفة للقواعد الدولية وغير شرعية".وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن نظيره الصيني، شي جين بينغ، عرض تقديم المساعدة للولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف الإيراني.وقال ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس الصيني أبلغه باستعداده لتقديم أي دعم ممكن، مضيفًا: "قال لي شي: إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق، فأنا أرغب في المساعدة".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه بحث مع الرئيس الصيني تطورات الوضع في إيران، لافتا إلى أن شي جين بينغ أكد خلال المحادثات أن بكين لن تزود طهران بـ"معدات عسكرية"، على حد زعمه.ويوم أمس الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

