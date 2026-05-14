خبيرة في الشؤون الصينية: الشرق الأوسط حاضر بقوة في أي توافق بين ترامب وشي جين بينغ

مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبيرة في الشؤون الصينية: الشرق الأوسط حاضر بقوة في أي توافق بين ترامب وشي جين بينغ
قالت المتخصصة في الشؤون الصينية، الدكتورة تمارا برو، اليوم الخميس، إن المباحثات الأخيرة بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تناولت... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
خبيرة في الشؤون الصينية: الشرق الأوسط حاضر بقوة في أي توافق بين ترامب وشي جين بينغ

محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
قالت المتخصصة في الشؤون الصينية، الدكتورة تمارا برو، اليوم الخميس، إن المباحثات الأخيرة بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تناولت بشكل أساسي أزمة الشرق الأوسط.
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "لا يمكن تجاهل ملف الشرق الأوسط نظراً لأهميتها الاستراتيجية ليس فقط للصين والولايات المتحدة، بل للعالم أجمع، وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي".
وأوضحت برو في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نجاح الطرفين في تهدئة التوترات سيقود بالضرورة إلى دخول واشنطن وطهران في مفاوضات حول الملف النووي قد تستغرق سنوات، على غرار ما حدث في عام 2015".
وتابعت مشيرة إلى أن "هذا المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة وفتح مضيق هرمز، مما سينعكس إيجابا على حركة التجارة العالمية".
وحذرت الدكتورة تمارا برو من سيناريو التصعيد، قائلة: "إذا استمرت التوترات وأقدم ترامب على هجوم عسكري ضد إيران، فإن طهران سترد بضرب القواعد الجوية الأمريكية في دول الخليج والمنطقة العربية، وهو ما سيجرّ المنطقة إلى صراع مفتوح يدمر الاقتصاد العالمي".
وأضافت أن "استمرار الحرب قد يدفع إسرائيل إلى توسيع عدوانها على لبنان، ما سيشكل ضررا جسيما على استقرار الشرق الأوسط".
وأضافت المتخصصة في الشؤون الصينية أن "الأيام القادمة ستكشف مدى نجاح بكين وواشنطن في إيجاد حلول وسط، مثل قبول طهران بتقديم تنازلات في ملفها النووي أو ما يتعلق بمضيق هرمز، مقابل تقديم تنازلات أمريكية تشمل فك الحصار البحري عن المواني الإيرانية".
وأشارت برو إلى أن "الموقف الصيني يتقاطع مع الموقف الأمريكي في نقاط معينة، منها رفض إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور فيه، ورفض امتلاك إيران للسلاح النووي، ومع ذلك، تؤكد بكين على حق طهران في برنامج نووي سلمي، وتعتبر الاعتداءات الأمريكية مخالفة للقواعد الدولية وغير شرعية".

وأشارت إلى أن "بكين تسعى حاليا بالتعاون مع باكستان ودول الخليج لممارسة ضغوط مشتركة لإقناع طهران بفتح مضيق هرمز وتخفيف مطالبها النووية، وفي المقابل الضغط على أمريكا لتقديم تنازلات ودفع إسرائيل نحو وقف عملياتها العسكرية في لبنان، وصولا إلى صيغة توافقية تنهي حالة الصراع في المنطقة".

وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن نظيره الصيني، شي جين بينغ، عرض تقديم المساعدة للولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف الإيراني.
وقال ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس الصيني أبلغه باستعداده لتقديم أي دعم ممكن، مضيفًا: "قال لي شي: إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق، فأنا أرغب في المساعدة".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه بحث مع الرئيس الصيني تطورات الوضع في إيران، لافتا إلى أن شي جين بينغ أكد خلال المحادثات أن بكين لن تزود طهران بـ"معدات عسكرية"، على حد زعمه.
ويوم أمس الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.
