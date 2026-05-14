روبيو: نسعى لحث الصين للضغط على إيران بشأن مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعمل على إقناع الصين بلعب "دور أكثر فاعلية" في الضغط على إيران لدفعها إلى التراجع عن... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

وأكد روبيو، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الحرب الإيرانية تمثل "مصدر عدم استقرار كبيرا"، محذرًا في الوقت نفسه من أنها قد تؤدي إلى زعزعة استقرار قارة آسيا بشكل أوسع بسبب اعتمادها الكبير على المضائق البحرية في تأمين احتياجاتها من الطاقة.وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى أن من مصلحة بكين المساهمة في حل الأزمة، عبر الضغط على طهران للعدول عن تحركاتها في الخليج".وأكد روبيو أن هذا الملف سيكون ضمن محادثات القمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، مشيرًا إلى أن الصين تمثل "أكبر تحدٍ سياسي" للولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه "أهم علاقة يجب إدارتها".وفي سياق متصل، أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية عدة، أن السلطات الإسرائيلية "تخشى" من أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "اتفاق مع طهران دون معالجة بعض القضايا الرئيسية".وأوضحت المصادر أنه "إذا لم يغيّر الاتفاق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ولم يتناول ملف حلفاء إيران الإقليميين، فإن السلطات الإسرائيلية ستعتبر الحرب ضد إيران غير منتهية".وأكد أحد المصادر مخاوف إسرائيل من أن ترامب "سيتعب من المفاوضات"، وسيبرم "أي اتفاق يتضمن تنازلات في اللحظة الأخيرة".وقال مصدر آخر مطّلع على المناقشات لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان تنسيق "الخطط العسكرية المحتملة" ضد إيران، بما في ذلك "الضربات على منشآت الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن الاغتيالات المستهدفة للقادة الإيرانيين، في حالة فشل المفاوضات بين البلدين".وأعلنت إيران أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وتوسطت سلطنة عمان في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة 2025 - 2026، إذ انتهت المرحلة الأولى دون التوصل إلى أي اتفاقات، في يونيو/حزيران 2025، عقب شنّ إسرائيل عملية عسكرية قصيرة الأمد ضد إيران، انضمت إليها الولايات المتحدة أيضًا. وباءت المرحلة الثانية بالفشل أيضًا، وبعدها بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حرب على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.وفي الوقت ذاته، أكد الجانب الإيراني، مرارًا، عدم رغبته في امتلاك أسلحة نووية، فضلًا عن الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجه النووي.

