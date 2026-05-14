روبيو: نسعى لحث الصين للضغط على إيران بشأن مضيق هرمز

مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
روبيو: نسعى لحث الصين للضغط على إيران بشأن مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعمل على إقناع الصين بلعب "دور أكثر فاعلية" في الضغط على إيران لدفعها إلى التراجع عن... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وأكد روبيو، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الحرب الإيرانية تمثل "مصدر عدم استقرار كبيرا"، محذرًا في الوقت نفسه من أنها قد تؤدي إلى زعزعة استقرار قارة آسيا بشكل أوسع بسبب اعتمادها الكبير على المضائق البحرية في تأمين احتياجاتها من الطاقة.وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى أن من مصلحة بكين المساهمة في حل الأزمة، عبر الضغط على طهران للعدول عن تحركاتها في الخليج".وأكد روبيو أن هذا الملف سيكون ضمن محادثات القمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، مشيرًا إلى أن الصين تمثل "أكبر تحدٍ سياسي" للولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه "أهم علاقة يجب إدارتها".وفي سياق متصل، أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية عدة، أن السلطات الإسرائيلية "تخشى" من أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "اتفاق مع طهران دون معالجة بعض القضايا الرئيسية".وأوضحت المصادر أنه "إذا لم يغيّر الاتفاق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ولم يتناول ملف حلفاء إيران الإقليميين، فإن السلطات الإسرائيلية ستعتبر الحرب ضد إيران غير منتهية".وأكد أحد المصادر مخاوف إسرائيل من أن ترامب "سيتعب من المفاوضات"، وسيبرم "أي اتفاق يتضمن تنازلات في اللحظة الأخيرة".وقال مصدر آخر مطّلع على المناقشات لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان تنسيق "الخطط العسكرية المحتملة" ضد إيران، بما في ذلك "الضربات على منشآت الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن الاغتيالات المستهدفة للقادة الإيرانيين، في حالة فشل المفاوضات بين البلدين".وأعلنت إيران أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وتوسطت سلطنة عمان في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة 2025 - 2026، إذ انتهت المرحلة الأولى دون التوصل إلى أي اتفاقات، في يونيو/حزيران 2025، عقب شنّ إسرائيل عملية عسكرية قصيرة الأمد ضد إيران، انضمت إليها الولايات المتحدة أيضًا. وباءت المرحلة الثانية بالفشل أيضًا، وبعدها بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حرب على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.وفي الوقت ذاته، أكد الجانب الإيراني، مرارًا، عدم رغبته في امتلاك أسلحة نووية، فضلًا عن الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجه النووي.
روبيو: نسعى لحث الصين للضغط على إيران بشأن مضيق هرمز

© AP Photo / J. Scott Applewhiteوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعمل على إقناع الصين بلعب "دور أكثر فاعلية" في الضغط على إيران لدفعها إلى التراجع عن أنشطتها المرتبطة بمضيق هرمز.
وأكد روبيو، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الحرب الإيرانية تمثل "مصدر عدم استقرار كبيرا"، محذرًا في الوقت نفسه من أنها قد تؤدي إلى زعزعة استقرار قارة آسيا بشكل أوسع بسبب اعتمادها الكبير على المضائق البحرية في تأمين احتياجاتها من الطاقة.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
الحرس الثوري: عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دون إذن إيران ليس ممكنا
أمس, 13:45 GMT
وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى أن من مصلحة بكين المساهمة في حل الأزمة، عبر الضغط على طهران للعدول عن تحركاتها في الخليج".
وأكد روبيو أن هذا الملف سيكون ضمن محادثات القمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، مشيرًا إلى أن الصين تمثل "أكبر تحدٍ سياسي" للولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه "أهم علاقة يجب إدارتها".
وفي سياق متصل، أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية عدة، أن السلطات الإسرائيلية "تخشى" من أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "اتفاق مع طهران دون معالجة بعض القضايا الرئيسية".
وأوضحت المصادر أنه "إذا لم يغيّر الاتفاق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ولم يتناول ملف حلفاء إيران الإقليميين، فإن السلطات الإسرائيلية ستعتبر الحرب ضد إيران غير منتهية".
وأكد أحد المصادر مخاوف إسرائيل من أن ترامب "سيتعب من المفاوضات"، وسيبرم "أي اتفاق يتضمن تنازلات في اللحظة الأخيرة".
وقال مصدر آخر مطّلع على المناقشات لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان تنسيق "الخطط العسكرية المحتملة" ضد إيران، بما في ذلك "الضربات على منشآت الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن الاغتيالات المستهدفة للقادة الإيرانيين، في حالة فشل المفاوضات بين البلدين".
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
البنتاغون: كلفة الحرب الأمريكية على إيران تناهز 29 مليار دولار
أمس, 07:36 GMT
وأعلنت إيران أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وتوسطت سلطنة عمان في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة 2025 - 2026، إذ انتهت المرحلة الأولى دون التوصل إلى أي اتفاقات، في يونيو/حزيران 2025، عقب شنّ إسرائيل عملية عسكرية قصيرة الأمد ضد إيران، انضمت إليها الولايات المتحدة أيضًا. وباءت المرحلة الثانية بالفشل أيضًا، وبعدها بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حرب على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.
وفي الوقت ذاته، أكد الجانب الإيراني، مرارًا، عدم رغبته في امتلاك أسلحة نووية، فضلًا عن الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجه النووي.
