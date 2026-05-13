https://sarabic.ae/20260513/إعلام-إسرائيل-تخشى-أن-يعقد-ترامب-صفقة-سيئة-مع-إيران-1113365654.html

إعلام: إسرائيل تخشى أن يعقد ترامب "صفقة سيئة" مع إيران

إعلام: إسرائيل تخشى أن يعقد ترامب "صفقة سيئة" مع إيران

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية عدة، أن السلطات الإسرائيلية "تخشى" من أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "اتفاق مع طهران دون معالجة بعض... 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T05:15+0000

2026-05-13T05:15+0000

2026-05-13T05:15+0000

العالم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110303307_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_93e17857270bbdfefbccb84dfb568696.jpg

وأوضحت المصادر أنه "إذا لم يُغيّر الاتفاق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ولم يتناول ملف حلفاء إيران الإقليميين، فإن السلطات الإسرائيلية ستعتبر الحرب ضد إيران غير منتهية".ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي قوله: "هناك مخاوف حقيقية من أن يتوصل ترامب إلى اتفاق سيئ (مع إيران)، وتحاول إسرائيل التأثير على هذا الأمر بكل قوتها".وقال مصدر آخر مطلع على المناقشات للشبكة إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان تنسيق "الخطط العسكرية المحتملة" ضد إيران، بما في ذلك الضربات على منشآت الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن الاغتيالات المستهدفة للقادة الإيرانيين، في حالة فشل المفاوضات بين البلدين.وأعلنت إيران أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وتوسطت سلطنة عُمان في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة 2025-2026، إذ انتهت المرحلة الأولى دون التوصل إلى أي اتفاقات، في يونيو/حزيران 2025، عقب شنّ إسرائيل عملية عسكرية قصيرة الأمد ضد إيران، انضمت إليها الولايات المتحدة أيضًا. وباءت المرحلة الثانية بالفشل أيضًا، وبعدها بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حرب على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.وفي الوقت ذاته، أكد الجانب الإيراني، مرارًا، عدم رغبته في امتلاك أسلحة نووية، فضلًا عن الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجه النووي.عراقجي: الاستخبارات الأمريكية مخطئة... قدرة مخزوننا الصاروخي 120%

https://sarabic.ae/20260508/عراقجي-التحركات-الأمريكية-الأخيرة-في-الخليج-تقوض-الدبلوماسية-وتعمق-انعدام-الثقة-1113237282.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل