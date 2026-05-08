عراقجي: الاستخبارات الأمريكية مخطئة... قدرة مخزوننا الصاروخي 120%
عراقجي: الاستخبارات الأمريكية مخطئة... قدرة مخزوننا الصاروخي 120%
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، بأن تقديرات الاستخبارات الأمريكية بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية غير صحيحة، مؤكدًا أن مخزون الصواريخ وقدرات منصات الإطلاق لدى طهران ارتفعت إلى 120% مقارنة بما كانت عليه في 28 فبراير/شباط الماضي.
وكتب عراقجي على منصة "إكس": "في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي، تختار الولايات المتحدة الأمريكية مغامرة عسكرية متهورة. هل هو تكتيك ضغط فظّ؟ أم نتيجة لمحاولة طرف معرقل خداع الرئيس الأمريكي مجددا ودفعه إلى مستنقع جديد؟".
وأكمل: "مهما كانت الأسباب، فالنتيجة واحدة: الإيرانيون لا يستسلمون للضغوط".
وتابع: "الاستخبارات الأمريكية مخطئة مخزوننا من الصواريخ وقدرة منصات الإطلاق لدينا لا يبلغان 75% مقارنة بـ28 فبراير، بل إن النسبة الصحيحة هي 120%".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.