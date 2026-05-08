https://sarabic.ae/20260508/عراقجي-الاستخبارات-الأمريكية-مخطئة-قدرة-مخزوننا-الصاروخي-120-1113216645.html

عراقجي: الاستخبارات الأمريكية مخطئة... قدرة مخزوننا الصاروخي 120%

عراقجي: الاستخبارات الأمريكية مخطئة... قدرة مخزوننا الصاروخي 120%

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، بأن تقديرات الاستخبارات الأمريكية بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية غير صحيحة، مؤكدًا أن مخزون الصواريخ... 08.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-08T11:31+0000

2026-05-08T11:31+0000

2026-05-08T11:31+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067494_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_7e28f5766111cdb56d7f0a3804a576a7.jpg

وكتب عراقجي على منصة "إكس": "في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي، تختار الولايات المتحدة الأمريكية مغامرة عسكرية متهورة. هل هو تكتيك ضغط فظّ؟ أم نتيجة لمحاولة طرف معرقل خداع الرئيس الأمريكي مجددا ودفعه إلى مستنقع جديد؟".وتابع: "الاستخبارات الأمريكية مخطئة مخزوننا من الصواريخ وقدرة منصات الإطلاق لدينا لا يبلغان 75% مقارنة بـ28 فبراير، بل إن النسبة الصحيحة هي 120%".وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

https://sarabic.ae/20260508/ترامب-باكستان-طلبت-من-أمريكا-عدم-تنفيذ-مشروع-الحرية-خلال-المفاوضات-مع-إيران-1113202471.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم