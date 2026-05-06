ترامب: المحادثات مع إيران كانت جيدة جدا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر مرجحٌ للغاية، واصفا المحادثات مع الجانب الإيراني خلال الـ24 ساعة الماضية... 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T20:30+0000

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، إنه "أجرينا محادثات جيدة جدا مع إيران خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ومن المرجح جدا أن نتوصل إلى اتفاق".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية، ولن تفعل ذلك. وقد وافقت على ذلك، من بين أمور أخرى".ومن بين ما قاله الرئيس ترامب: "قدرات إيران الصاروخية تضررت بشكل كبير وربما لم يتبق سوى 19% منها وهو عدد قليل مقارنة بما كان لديهم، وإذا وصلنا إلى صفقة مع إيران فلن يمكنهم امتلاك أسلحة نووية".كشفت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤولين، عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، موضحة أن الرد سيكون خلال 48 ساعة. وقالت التقارير: "يعتقد البيت الأبيض أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً".وتابعت: "الصورة العامة: تتوقع الولايات المتحدة ردوداً إيرانية على عدة نقاط رئيسية خلال الـ 48 ساعة المقبلة. لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب مرحلة وصل إليها الطرفان إلى اتفاق منذ بدء الحرب".وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز.وذكرت تلك الوسائل، نقلًا عن مسؤول أمريكي: أن "إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، ويجري نقاش بند تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض".وبحسب المسؤول الأمريكي، سيتم رفع القيود الإيرانية المفروضة على الشحن عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيًا خلال تلك الفترة التي تبلغ 30 يومًا.وزعم مصدران مطلعان أيضًا أن إيران ستوافق على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، وهو أولوية أمريكية رئيسية رفضتها طهران حتى الآن. وقال أحد المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو نقل تلك المواد إلى الولايات المتحدة.

