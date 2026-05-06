https://sarabic.ae/20260506/الخارجية-الإيرانية-طهران-ستنقل-ردها-على-المقترح-الأميركي-لباكستان-عقب-الانتهاء-من-دراسته--1113163105.html

الخارجية الإيرانية: طهران ستنقل ردها على المقترح الأميركي لباكستان عقب الانتهاء من دراسته

الخارجية الإيرانية: طهران ستنقل ردها على المقترح الأميركي لباكستان عقب الانتهاء من دراسته

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، بأن طهران لا تزال تدرس المقترح الأميركي بشأن إنهاء الحرب، وأن بلاده ستبلغ الجانب... 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T13:23+0000

2026-05-06T13:23+0000

2026-05-06T13:23+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وقال بقائي في تصريحات لوكالة "إيسنا" المحلية: "مقترح الولايات المتحدة لا يزال قيد الدراسة من قبل إيران، وإيران بعد الانتهاء من تلخيص وجهات نظرها ستنقلها إلى الجانب الباكستاني".كشفت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤولين، عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، موضحة أن الرد خلال 48 ساعة.وتابعت: "الصورة العامة: تتوقع الولايات المتحدة ردوداً إيرانية على عدة نقاط رئيسية خلال الـ 48 ساعة المقبلة. لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب مرحلة وصل إليها الطرفان إلى اتفاق منذ بدء الحرب".وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز.وأشارت إلى أن الاتفاق سيشمل تعليق إيران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات والإفراج عن أموال إيران.وقال مصدر: إن "تلك المفاوضات قد تجري في إسلام آباد أو جنيف".ووفقا للموقع، فإن التفاوض يتم على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء، ستعلن مذكرة التفاهم نهاية الحرب في المنطقة، وبداية فترة مفاوضات مدتها 30 يومًا بشأن اتفاق مفصل لفتح المضيق، والحد من البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأمريكية.ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، قوله إن إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، ويجري نقاش بند تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض.وزعم مصدران مطلعان أيضًا أن إيران ستوافق على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، وهو أولوية أمريكية رئيسية رفضتها طهران حتى الآن.وقال أحد المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو نقل تلك المواد إلى الولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20260506/ترامب-يهدد-بقصف-إيران-بقوة-أكبر-إذا-لم-توافق-على-شروط-واشنطن-1113161235.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران