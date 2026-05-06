ترامب يهدد بقصف إيران "بقوة أكبر" إذا لم توافق على شروط واشنطن
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة ستنهي عملية "الغضب الملحمي" إذا وافقت إيران على شروط واشنطن، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز سيصبح مفتوحًا أمام... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T12:05+0000
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة ستنهي عملية "الغضب الملحمي" إذا وافقت إيران على شروط واشنطن، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز سيصبح مفتوحًا أمام جميع الدول بما فيها إيران.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الأربعاء: "إذا وافقت إيران على ما تم الاتفاق عليه، فإن عملية "الغضب الملحمي" ستنتهي وسيتيح إنهاء الحصار الفعال فتح مضيق هرمز أمام الجميع بما في ذلك إيران". وأضاف أنه "إذا وافقت إيران على ما تم الاتفاق عليه مسبقًا (وهذا قد يكون افتراضًا كبيرًا)، فإن "الغضب الملحمي" الأسطوري سينتهي، وسيُتيح الحصار الفعال فتح مضيق هرمز أمام الجميع، بما في ذلك إيران".
وتابع ترامب: "إذا لم يوافقوا فإن القصف سيبدأ مجددًا وسيكون بمستوى أعلى وأكثر كثافة مما كان عليه في السابق".
وكشفت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤولين، عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، موضحة أن الرد خلال 48 ساعة.
وقالت التقارير: "يعتقد البيت الأبيض أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً".
وتابعت: "الصورة العامة: تتوقع الولايات المتحدة ردوداً إيرانية على عدة نقاط رئيسية خلال الـ 48 ساعة المقبلة. لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب مرحلة وصل إليها الطرفان إلى اتفاق منذ بدء الحرب".
وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز.
وقال مصدران إن تلك المفاوضات قد تجري في إسلام آباد أو جنيف.
ووفقا للموقع، فإن التفاوض يتم على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء، ستعلن مذكرة التفاهم نهاية الحرب في المنطقة، وبداية فترة مفاوضات مدتها 30 يومًا بشأن اتفاق مفصل لفتح المضيق، والحد من البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأمريكية.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، قوله إن إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، ويجري نقاش بند تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض.
وبحسب المسؤول الأمريكي، سيتم رفع القيود الإيرانية المفروضة على الشحن عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيًا خلال تلك الفترة التي تبلغ 30 يومًا.
وزعم مصدران مطلعان أيضًا أن إيران ستوافق على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، وهو أولوية أمريكية رئيسية رفضتها طهران حتى الآن.
وقال أحد المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو نقل تلك المواد إلى الولايات المتحدة.