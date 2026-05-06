"سنتكوم": عطلنا ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني

سبوتنيك عربي

فرضت القوات الأمريكية العاملة في خليج عمان، إجراءات الحصار عن طريق تعطيل ناقلة نفط فارغة ترفع العلم الإيراني كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني، صباح اليوم... 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T19:15+0000

وقالت القوات الأمريكية "سنتكوم"، مساء اليوم الأربعاء، في بيان: "رصدت قوات القيادة المركزية (سنتكوم) ناقلة النفط "حسناء" أثناء عبورها المياه الدولية في طريقها إلى ميناء إيراني في خليج عُمان".وأشارت إلى أن القوات الأمريكية وجّهت عدة تحذيرات وأبلغت السفينة التي ترفع العلم الإيراني بأنها تنتهك الحصار الأمريكي المفروض عليها، منوِّهة على أنه "وبعد أن تجاهل طاقم ناقلة النفط "حسناء" التحذيرات المتكررة، قامت القوات الأمريكية بتعطيل دفَّة الناقلة بإطلاق عدة قذائف من مدفع عيار 20 ملم لطائرة مقاتلة من طراز "إف/إيه-18 سوبر هورنت" انطلقت من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" (CVN 72)".ولفتت القوات الأمريكية "سنتكوم" في بيانها أن ناقلة النفط "حسناء" تعطلت ولم تتجه إلى إيران.كشفت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤولين، عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، موضحة أن الرد سيكون خلال 48 ساعة. وقالت التقارير: "يعتقد البيت الأبيض أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً".وتابعت: "الصورة العامة: تتوقع الولايات المتحدة ردوداً إيرانية على عدة نقاط رئيسية خلال الـ 48 ساعة المقبلة. لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب مرحلة وصل إليها الطرفان إلى اتفاق منذ بدء الحرب".وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز.وذكرت تلك الوسائل، نقلًا عن مسؤول أمريكي: أن "إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، ويجري نقاش بند تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض".وبحسب المسؤول الأمريكي، سيتم رفع القيود الإيرانية المفروضة على الشحن عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيًا خلال تلك الفترة التي تبلغ 30 يومًا.وزعم مصدران مطلعان أيضًا أن إيران ستوافق على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، وهو أولوية أمريكية رئيسية رفضتها طهران حتى الآن. وقال أحد المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو نقل تلك المواد إلى الولايات المتحدة.

