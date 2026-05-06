https://sarabic.ae/20260506/قاليباف-النصر-النهائي-سيحول-إيران-إلى-لاعب-فاعل-في-النظام-الدولي-1113168303.html

قاليباف: النصر النهائي سيحول إيران إلى لاعب فاعل في النظام الدولي

قاليباف: النصر النهائي سيحول إيران إلى لاعب فاعل في النظام الدولي

سبوتنيك عربي

أعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، عن دهشته من أن "الأعداء لم يدركوا بعد أن الشعب الإيراني يضحی بروحه ولا يستسلم". 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T17:25+0000

2026-05-06T17:25+0000

2026-05-06T17:25+0000

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104581/16/1045811646_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_339541064d46c2c49162de0995c42c36.jpg

وصرح قاليباف في رسالة صوتية أن "النصر النهائي في الحرب سيحول إيران إلى لاعب فاعل في النظام الدولي".وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، أن قاليباف،قد بعث في رسالته الصوتية الثانية إلى الشعب الإيراني، بعض النقاط الخاصة بالمرحلة الجديدة من الحرب، مقدما مقترحات للمرحلة الجديدة من الحرب، معبرا عن عدة مطالب من مختلف شرائح الشعب الإيراني داخل البلاد وخارجها.وقال باقر قاليباف: "يسعى العدو، في خطته الجديدة، إلى ممارسة ضغوط اقتصادية وتسييس الإعلام من خلال الحصار البحري، ويسعى إلى تقويض وحدة البلاد لإجبارنا على الاستسلام".وأضاف: "لا نستبعد احتمال شن هجوم عسكري، ولا سيما الهجمات الإرهابية، ولكن جزءا من خطة العدو التي تعود إلى المجتمع هو إضعاف إيران من الداخل، ولقد علّق العدو آمالاً كبيرة على الضغوط الاقتصادية، ومن الواضح أنه تلقى تقارير مغلوطة مجددا، وبناء عليها اتخذ قرارا خاطئا، وهذا القرار الخاطئ سيُلحق الضرر بالجميع".كشفت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤولين، عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، موضحة أن الرد خلال 48 ساعة. وقالت التقارير: "يعتقد البيت الأبيض أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً".وتابعت: "الصورة العامة: تتوقع الولايات المتحدة ردوداً إيرانية على عدة نقاط رئيسية خلال الـ 48 ساعة المقبلة. لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب مرحلة وصل إليها الطرفان إلى اتفاق منذ بدء الحرب".وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز.ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، قوله: إن "إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، ويجري نقاش بند تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض". وبحسب المسؤول الأمريكي، سيتم رفع القيود الإيرانية المفروضة على الشحن عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيًا خلال تلك الفترة التي تبلغ 30 يومًا.وزعم مصدران مطلعان أيضًا أن إيران ستوافق على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، وهو أولوية أمريكية رئيسية رفضتها طهران حتى الآن. وقال أحد المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو نقل تلك المواد إلى الولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20260506/إعلام-إيران-تحقق-2-مليار-دولار-من-خلال-الإدارة-الذكية-لمضيق-هرمز-1113165706.html

https://sarabic.ae/20260506/ترامب-يهدد-بقصف-إيران-بقوة-أكبر-إذا-لم-توافق-على-شروط-واشنطن-1113161235.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الأخبار