إعلام: إيران تحقق 2 مليار دولار من خلال الإدارة الذكية لمضيق هرمز

كشف رئيس معهد الحوكمة الذكية الإيراني، طه حسين مدني، اليوم الأربعاء، عن نموذج جديد للإدارة الإيرانية في مضيق هرمز، والذي إلى جانب مواجهة العقوبات، يحقق عائدات... 06.05.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن حسين مدني، أن مضيق هرمز أصبح اليوم واحدا من أهم وأخير النقاط في العالم، وهو ممر مائي كان متاحا للملاحة العالمية دون أي تكلفة حتى 28 فبراير 2025، لكن بعد هذا التاريخ بدأت إيران إدارتها الذكية في هذه المنطقة، ومن المقرر ألا تعود إلى الوضع السابق، بل ستتم إدارتها بآلية جديدة يكون محورها إيران".وقال المسؤول الإيراني: إن "استمرار هذه الإدارة الذكية يتطلب ضرورات معينة وخطة دقيقة وشاملة، وسيخلق فرصا أيضا لإيران".وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، بأن طهران لا تزال تدرس المقترح الأميركي بشأن إنهاء الحرب، وأن بلاده ستبلغ الجانب الباكستاني بردها بعد الانتهاء من تلخيص وجهات نظرها.وقال بقائي في تصريحات لوكالة "إيسنا" المحلية: "مقترح الولايات المتحدة لا يزال قيد الدراسة من قبل إيران، وإيران بعد الانتهاء من تلخيص وجهات نظرها ستنقلها إلى الجانب الباكستاني".كشفت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤولين، عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، موضحة أن الرد خلال 48 ساعة. وقالت التقارير: "يعتقد البيت الأبيض أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً".وتابعت: "الصورة العامة: تتوقع الولايات المتحدة ردوداً إيرانية على عدة نقاط رئيسية خلال الـ 48 ساعة المقبلة. لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب مرحلة وصل إليها الطرفان إلى اتفاق منذ بدء الحرب".وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز.ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، قوله إن إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، ويجري نقاش بند تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض.وبحسب المسؤول الأمريكي، سيتم رفع القيود الإيرانية المفروضة على الشحن عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيًا خلال تلك الفترة التي تبلغ 30 يومًا.وزعم مصدران مطلعان أيضًا أن إيران ستوافق على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، وهو أولوية أمريكية رئيسية رفضتها طهران حتى الآن. وقال أحد المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو نقل تلك المواد إلى الولايات المتحدة.

