https://sarabic.ae/20260506/الحرس-الثوري-الإيراني-يعتزم-توفير-ممر-آمن-عبر-مضيق-هرمز-1113162232.html

الحرس الثوري الإيراني يعتزم توفير ممر آمن عبر مضيق هرمز

الحرس الثوري الإيراني يعتزم توفير ممر آمن عبر مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن تقديرها لتعاون قادة ومالكي السفن الراسية في الخليج وبحر عُمان. 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T12:42+0000

2026-05-06T12:42+0000

2026-05-06T12:42+0000

الحرس الثوري الإيراني

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102273/82/1022738201_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_29ce71858a9274d3575356a89135c2c0.jpg

وأكدت القوات العسكرية أنه "مع زوال خطر المعتدين، وفي ضوء الإجراءات الجديدة، سيتم توفير إمكانية المرور الآمن والمستدام عبر مضيق هرمز وفقا للوائح الإيرانية".وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن قيادة البحرية التابعة للحرس الثوري قالت في بيان لها: "نشكر تعاون قادة ومالكي السفن الراسية في الخليج وبحر عُمان على تسهيل المرور عبر مضيق هرمز وفقا للوائح الإيرانية، وعلى المشاركة الفعّالة للسفن في تعزيز الأمن البحري للمنطقة".وأضافت بحرية الحرس الثوري: "مع زوال خطر المعتدين، وفي ضوء الإجراءات الجديدة، سيتم توفير إمكانية المرور الآمن والمستدام عبر المضيق".وفي سياق متصل، كشفت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤولين، عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، موضحة أن الرد خلال 48 ساعة.وقالت التقارير: "يعتقد البيت الأبيض أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً".وتابعت: "الصورة العامة: تتوقع الولايات المتحدة ردوداً إيرانية على عدة نقاط رئيسية خلال الـ 48 ساعة المقبلة. لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب مرحلة وصل إليها الطرفان إلى اتفاق منذ بدء الحرب".وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز. وأشارت إلى أن الاتفاق سيشمل تعليق إيران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات والإفراج عن أموال إيران. وقال مصدران إن تلك المفاوضات قد تجري في إسلام آباد أو جنيف.ووفقا للموقع، فإن التفاوض يتم على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء، ستعلن مذكرة التفاهم نهاية الحرب في المنطقة، وبداية فترة مفاوضات مدتها 30 يومًا بشأن اتفاق مفصل لفتح المضيق، والحد من البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأمريكية.ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، قوله إن إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، ويجري نقاش بند تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض. وبحسب المسؤول الأمريكي، سيتم رفع القيود الإيرانية المفروضة على الشحن عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيًا خلال تلك الفترة التي تبلغ 30 يومًا.وكان قد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تقبل سوى "باتفاق عادل وشامل" في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن ⁠إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس دونالد ترامب إلى إحراز "تقدم كبير" في هذه العملية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعليق "مشروع الحرية" المعني بحركة السفن في مضيق هرمز لفترة قصيرة، لمعرفة إمكانية إبرام اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن الحملة العسكرية على إيران نجحت "بشكل باهر".

https://sarabic.ae/20260506/رئيس-الوزراء-الباكستاني-يرحب-بتعليق-مشروع-الحرية-في-مضيق-هرمز-ويعده-خطوة-نحو-الاستقرار-1113156832.html

https://sarabic.ae/20260506/عراقجي-في-ظل-الظروف-الراهنة-تعاوننا-مع-الصين-سيكون-أقوى-1113153556.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرس الثوري الإيراني, إيران, العالم, الأخبار