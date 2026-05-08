عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
عراقجي: التحركات الأمريكية الأخيرة في الخليج تقوض الدبلوماسية وتعمق انعدام الثقة
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن التحركات الأمريكية الأخيرة في منطقة الخليج، إلى جانب... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
عراقجي: التحركات الأمريكية الأخيرة في الخليج تقوض الدبلوماسية وتعمق انعدام الثقة

21:15 GMT 08.05.2026
© REUTERS Dmitri Lovetskyوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
© REUTERS Dmitri Lovetsky
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن التحركات الأمريكية الأخيرة في منطقة الخليج، إلى جانب الانتهاكات المتعددة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل القوات الأمريكية، زادت من الشكوك حول جدية واشنطن في اتباع المسار الدبلوماسي، وعمقت انعدام الثقة.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن عراقجي أكد لنظيره التركي أن: "تصعيد التوتر الأخير من جانب القوات الأمريكية في الخليج، وانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر، قد زاد من الشكوك حول نوايا الجانب الأمريكي وجديته في المسار الدبلوماسي".
عراقجي: الاستخبارات الأمريكية مخطئة... قدرة مخزوننا الصاروخي 120%
11:31 GMT
وأطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره التركي على آخر المستجدات المتعلقة بالجهود والمبادرات الدبلوماسية لـ"إنهاء الحرب المفروضة بشكل نهائي".
وشدد عراقجي على أن النهج الأمريكي "المخرب" يؤدي إلى إضعاف العملية الدبلوماسية وتعميق انعدام الثقة لدى الشعب الإيراني تجاه نوايا واشنطن، موضحًا أن المضي قدمًا في العملية الدبلوماسية الحالية يتطلب "وقف الاعتداءات غير القانونية والنهج التوسعي وغير المعقول من قبل الطرف الآخر".
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، مشددًا على دعم تركيا للمسار الدبلوماسي الجاري في هذا الإطار، بحسب بيان الخارجية الإيرانية.
وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت، في وقت سابق الجمعة، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر التطورات في المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، أمس، أنها شنت ضربات على أهداف عسكرية إيرانية ردًا على هجمات استهدفت قواتها.
وفي المقابل، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية أن الولايات المتحدة انتهكت الهدنة بشن هجمات على عدة مناطق في البلاد، وردّت إيران بمهاجمة سفن أمريكية.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص. ومن ثم أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان. لكن المفاوضات التي جرت في إسلام آباد لاحقًا لم تُثمر في التوصل إلى اتفاق نهائي، وبعدها بدأت الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية.
