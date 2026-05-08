"سنتكوم" تعلن تعطيل سفينتين إضافيتين خالفتا الحصار في خليج عمان

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية عطّلت الناقلتين "Sea Star III" و"Sevda" قبل وصولهما إلى ميناء إيراني في خليج عُمان

وأوضحت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، أنها طبقت إجراءات الحصار على ناقلتي نفط فارغتين ترفعان العلم الإيراني، أثناء محاولتهما الرسو في أحد المواني الإيرانية. وأضافت أن طائرة مقاتلة من طراز "F/A-18 سوبر هورنيت"، تابعة للبحرية الأمريكية وانطلقت من حاملة الطائرات "يو إس إس جورج بوش" (CVN-77)، نفذت عملية تعطيل للسفينتين عبر إطلاق ذخائر دقيقة استهدفت مدخنتيهما، ما أدى إلى منعهما من مواصلة الإبحار نحو إيران. وأشارت "سنتكوم" إلى أن طائرة من الطراز ذاته انطلقت من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" (CVN-72)، استهدفت دفّة الناقلة عبر إطلاق عيارات من مدفع عيار 20 ملم، ما أدى إلى شل حركتها. وأكد البيان أنه "لم تعد أي من السفن الثلاث قادرة على مواصلة رحلتها باتجاه إيران". وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

