"سنتكوم" تعلن تعطيل سفينتين إضافيتين خالفتا الحصار في خليج عمان
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية عطّلت الناقلتين "Sea Star III" و"Sevda" قبل وصولهما إلى ميناء إيراني في خليج عُمان، وذلك ضمن ما... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية عطّلت الناقلتين "Sea Star III" و"Sevda" قبل وصولهما إلى ميناء إيراني في خليج عُمان، وذلك ضمن ما وصفته بانتهاك الحصار الأمريكي المفروض على إيران.
وأوضحت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، أنها طبقت إجراءات الحصار
على ناقلتي نفط فارغتين ترفعان العلم الإيراني، أثناء محاولتهما الرسو في أحد المواني الإيرانية.
وأضافت أن طائرة مقاتلة من طراز "F/A-18 سوبر هورنيت"، تابعة للبحرية الأمريكية وانطلقت من حاملة الطائرات "يو إس إس جورج بوش" (CVN-77)، نفذت عملية تعطيل للسفينتين عبر إطلاق ذخائر دقيقة استهدفت مدخنتيهما، ما أدى إلى منعهما من مواصلة الإبحار نحو إيران
.
وفي السياق ذاته، كانت القوات الأمريكية قد أعلنت الأربعاء الماضي تعطيل ناقلة النفط "Hasna" التي ترفع العلم الإيراني، أثناء محاولتها التوجه إلى ميناء إيراني في الخليج نفسه.
وأشارت "سنتكوم" إلى أن طائرة من الطراز ذاته انطلقت من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" (CVN-72)، استهدفت دفّة الناقلة عبر إطلاق عيارات من مدفع عيار 20 ملم، ما أدى إلى شل حركتها.
وأكد البيان أنه "لم تعد أي من السفن الثلاث قادرة على مواصلة رحلتها باتجاه إيران".
من جانبه، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر إن القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تواصل تنفيذ الحصار البحري المفروض على السفن المتجهة إلى إيران أو المغادرة منها، مضيفًا أن "العسكريين الأمريكيين المدربين بشكل عالٍ ينجزون عملًا استثنائيًا في هذا الإطار".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران
، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية.
وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات
.