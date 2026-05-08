https://sarabic.ae/20260508/روبيو-ننتظر-رد-إيران-على-مقترح-التسوية-في-الساعات-المقبلة-1113220420.html

روبيو: ننتظر رد إيران على مقترح التسوية خلال الساعات المقبلة

روبيو: ننتظر رد إيران على مقترح التسوية خلال الساعات المقبلة

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "تنتظر رد إيران على مقترح التسوية المطروح"، مجددًا موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران... 08.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-08T12:34+0000

2026-05-08T12:34+0000

2026-05-08T12:35+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59f94d90b0bf5a1c996f2b8c302b7b6.jpg

وقال روبيو للصحفيين: "نتوقع منهم (الإيرانيين) الرد اليوم على مقترحهم للتسوية، وآمل أن يكون عرضًا جادًا".وتابع: "إيران تزعم الآن أنه يحق لها السيطرة على الممر البحري العالمي ولن نسمح بذلك، وما حصل يوم أمس (الخميس) مع إيران، منفصل عن عملية "الغضب الملحمي"، وإذا أطلقت علينا (إيران) صواريخ فسوف نرد".وأكمل وزير الخارجية الأمريكي: "الجميع متفق على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، لكن يجب فعل شيء حقيقي بشأن ذلك".وفي السياق ذاته، أكد روبيو بأنه لم يناقش تفاصيل انسحاب الولايات المتحدة "المحتمل" من حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو سحب القوات الأمريكية من إيطاليا، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن تقديرات الاستخبارات الأمريكية بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية "غير صحيحة"، مؤكدًا أن "مخزون الصواريخ وقدرات منصات الإطلاق لدى طهران، ارتفعت إلى 120% مقارنة بما كانت عليه، في 28 فبراير(شباط الماضي)"، على حد قوله.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

https://sarabic.ae/20260508/عراقجي-الاستخبارات-الأمريكية-مخطئة-قدرة-مخزوننا-الصاروخي-120-1113216645.html

https://sarabic.ae/20260508/ترامب-باكستان-طلبت-من-أمريكا-عدم-تنفيذ-مشروع-الحرية-خلال-المفاوضات-مع-إيران-1113202471.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن