روبيو: ننتظر رد إيران على مقترح التسوية خلال الساعات المقبلة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
روبيو: ننتظر رد إيران على مقترح التسوية خلال الساعات المقبلة
صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "تنتظر رد إيران على مقترح التسوية المطروح"، مجددًا موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
روبيو: ننتظر رد إيران على مقترح التسوية خلال الساعات المقبلة

صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "تنتظر رد إيران على مقترح التسوية المطروح"، مجددًا موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وفق تعبيره.
وقال روبيو للصحفيين: "نتوقع منهم (الإيرانيين) الرد اليوم على مقترحهم للتسوية، وآمل أن يكون عرضًا جادًا".

وأضاف: "إيران تحاول السيطرة على مضيق هرمز وهذا أمر غير مقبول، وموقف الرئيس ترامب واضح وهو يعتقد أن إيران تشكل تهديدًا ويجب معالجة الأمر".

وتابع: "إيران تزعم الآن أنه يحق لها السيطرة على الممر البحري العالمي ولن نسمح بذلك، وما حصل يوم أمس (الخميس) مع إيران، منفصل عن عملية "الغضب الملحمي"، وإذا أطلقت علينا (إيران) صواريخ فسوف نرد".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
عراقجي: الاستخبارات الأمريكية مخطئة... قدرة مخزوننا الصاروخي 120%
11:31 GMT
وأكمل وزير الخارجية الأمريكي: "الجميع متفق على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، لكن يجب فعل شيء حقيقي بشأن ذلك".

وأضاف: "حزب الله" لم يكن ليوجد دون إيران، وقد تم إضعافه لكنه لا يزال قادرا على إلحاق الضرر، وهو لا يستهدف إسرائيل فقط بل لبنان، وعلينا قطع مصادر تمويل الحزب ودعم الحكومة اللبنانية".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما والمفاوضات مستمرة
01:43 GMT
وفي السياق ذاته، أكد روبيو بأنه لم يناقش تفاصيل انسحاب الولايات المتحدة "المحتمل" من حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو سحب القوات الأمريكية من إيطاليا، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقال: "لم نناقش أي تفاصيل من هذا القبيل. وهذا قرار يعود للرئيس".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن تقديرات الاستخبارات الأمريكية بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية "غير صحيحة"، مؤكدًا أن "مخزون الصواريخ وقدرات منصات الإطلاق لدى طهران، ارتفعت إلى 120% مقارنة بما كانت عليه، في 28 فبراير(شباط الماضي)"، على حد قوله.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
