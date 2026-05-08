روبيو: ننتظر رد إيران على مقترح التسوية خلال الساعات المقبلة
2026-05-08T12:35+0000
وقال روبيو للصحفيين: "نتوقع منهم (الإيرانيين) الرد اليوم على مقترحهم للتسوية، وآمل أن يكون عرضًا جادًا".وتابع: "إيران تزعم الآن أنه يحق لها السيطرة على الممر البحري العالمي ولن نسمح بذلك، وما حصل يوم أمس (الخميس) مع إيران، منفصل عن عملية "الغضب الملحمي"، وإذا أطلقت علينا (إيران) صواريخ فسوف نرد".وأكمل وزير الخارجية الأمريكي: "الجميع متفق على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، لكن يجب فعل شيء حقيقي بشأن ذلك".وفي السياق ذاته، أكد روبيو بأنه لم يناقش تفاصيل انسحاب الولايات المتحدة "المحتمل" من حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو سحب القوات الأمريكية من إيطاليا، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن تقديرات الاستخبارات الأمريكية بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية "غير صحيحة"، مؤكدًا أن "مخزون الصواريخ وقدرات منصات الإطلاق لدى طهران، ارتفعت إلى 120% مقارنة بما كانت عليه، في 28 فبراير(شباط الماضي)"، على حد قوله.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
12:34 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 12:35 GMT 08.05.2026)
صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "تنتظر رد إيران على مقترح التسوية المطروح"، مجددًا موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وفق تعبيره.
وقال روبيو للصحفيين: "نتوقع منهم (الإيرانيين) الرد اليوم على مقترحهم للتسوية، وآمل أن يكون عرضًا جادًا".
وأضاف: "إيران تحاول السيطرة على مضيق هرمز وهذا أمر غير مقبول، وموقف الرئيس ترامب واضح وهو يعتقد أن إيران تشكل تهديدًا ويجب معالجة الأمر".
وتابع: "إيران تزعم الآن أنه يحق لها السيطرة على الممر البحري العالمي ولن نسمح بذلك، وما حصل يوم أمس (الخميس) مع إيران، منفصل عن عملية "الغضب الملحمي"، وإذا أطلقت علينا (إيران) صواريخ فسوف نرد".
وأكمل وزير الخارجية الأمريكي: "الجميع متفق على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، لكن يجب فعل شيء حقيقي بشأن ذلك".
وأضاف: "حزب الله" لم يكن ليوجد دون إيران، وقد تم إضعافه لكنه لا يزال قادرا على إلحاق الضرر، وهو لا يستهدف إسرائيل فقط بل لبنان، وعلينا قطع مصادر تمويل الحزب ودعم الحكومة اللبنانية".
وفي السياق ذاته، أكد روبيو بأنه لم يناقش تفاصيل انسحاب الولايات المتحدة "المحتمل" من حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو سحب القوات الأمريكية من إيطاليا، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وقال: "لم نناقش أي تفاصيل من هذا القبيل. وهذا قرار يعود للرئيس".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن تقديرات الاستخبارات الأمريكية بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية "غير صحيحة"، مؤكدًا أن "مخزون الصواريخ وقدرات منصات الإطلاق لدى طهران
، ارتفعت إلى 120% مقارنة بما كانت عليه، في 28 فبراير(شباط الماضي)"، على حد قوله.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران
، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.