"روساتوم": الوضع بمحطة "بوشهر" في إيران هادئ عموما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260508/روساتوم-الوضع-بمحطة-بوشهر-في-إيران-هادئ-عموما-1113222891.html
"روساتوم": الوضع بمحطة "بوشهر" في إيران هادئ عموما
"روساتوم": الوضع بمحطة "بوشهر" في إيران هادئ عموما
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيف، اليوم الجمعة، أن الوضع في محطة "بوشهر" للطاقة النووية في إيران هادئ عموما، مشيرا إلى أن روسيا لم... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T14:16+0000
2026-05-08T14:16+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102003/98/1020039822_0:592:1537:1456_1920x0_80_0_0_6bac9fa87eff3e0676070e734d167c7a.jpg
ونقل المكتب الإعلامي للشركة عن ليخاتشيف قوله: "الوضع في موقع محطة بوشهر للطاقة النووية هادئ عموماً".وتابع: "في 8 مايو/أيار، أفادت وسائل إعلامية بتبادل الضربات بين القوات الأمريكية والإيرانية. وفي الوقت ذاته، لم نرصد أي هجمات على منشآت في محيط محطة "بوشهر" النووية".وأكمل: "يعود موقع البناء تدريجيًا إلى العمل. وقد عاد نحو 2200 عامل من المقاولين الإيرانيين إلى الموقع، وينصبّ التركيز الرئيسي على تدعيم وصب الخرسانة في وحدة الطاقة الثانية قيد الإنشاء، ويستمر عدد العمال الإيرانيين في الازدياد".ولفت إلى أن الشركة تعتزم بدء شحن معدات المفاعل للوحدة الثانية من محطة "بوشهر" عام 2027، مشيرا إلى أن "روساتوم" تواصل تصنيع معدات الوحدات المستقبلية لمحطة بوشهر النووية الإيرانية وفقًا للخطة الموضوعة.وقال المدير العام لـ"روساتوم": "مفاعل الوحدة الثانية قد تجاوزت نسبة إنجازه 60%، بينما بلغت نسبة إنجاز مولدات البخار 50%. ونخطط لبدء شحن المعدات الرئيسية العام المقبل. كما نواصل صب وتشكيل القطع المعدنية اللازمة لمعدات الوحدة الثالثة".وفي وقت سابق، صرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، بأن "المؤسسة تخطط لاستئناف بناء الوحدات الجديدة في محطة "بوشهر" في إيران بأقصى سرعة ممكنة، بمجرد إحلال السلام في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260420/ليخاتشوف-روساتوم-تعتزم-استئناف-العمل-في-محطة-بوشهر-النووية-بمجرد-استتباب-السلام-1112722771.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102003/98/1020039822_0:448:1537:1600_1920x0_80_0_0_7da594e0c08916d7bd533d45038a79c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

"روساتوم": الوضع بمحطة "بوشهر" في إيران هادئ عموما

14:16 GMT 08.05.2026
© Sputnik . Andrey Reznitshenko  / الانتقال إلى بنك الصورمحطة بوشهر في إيران
محطة بوشهر في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
© Sputnik . Andrey Reznitshenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيف، اليوم الجمعة، أن الوضع في محطة "بوشهر" للطاقة النووية في إيران هادئ عموما، مشيرا إلى أن روسيا لم ترصد أي هجمات في محيط المحطة، وذلك على خلفية تقارير إعلامية عن تبادل ضربات بين أمريكا وإيران.
ونقل المكتب الإعلامي للشركة عن ليخاتشيف قوله: "الوضع في موقع محطة بوشهر للطاقة النووية هادئ عموماً".

وأضاف أن 20 موظفا من "روساتوم" ما زالوا في موقع الإنشاء، بينما يتواجد أربعة آخرون في المكتب المركزي في طهران.

وتابع: "في 8 مايو/أيار، أفادت وسائل إعلامية بتبادل الضربات بين القوات الأمريكية والإيرانية. وفي الوقت ذاته، لم نرصد أي هجمات على منشآت في محيط محطة "بوشهر" النووية".
محطة بوشهر في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
ليخاتشوف: "روساتوم" تعتزم استئناف العمل في محطة "بوشهر" النووية بمجرد استتباب السلام
20 أبريل, 16:21 GMT
وأكمل: "يعود موقع البناء تدريجيًا إلى العمل. وقد عاد نحو 2200 عامل من المقاولين الإيرانيين إلى الموقع، وينصبّ التركيز الرئيسي على تدعيم وصب الخرسانة في وحدة الطاقة الثانية قيد الإنشاء، ويستمر عدد العمال الإيرانيين في الازدياد".

وأوضح ليخاتشيف أن "روساتوم" مستعدة لإعادة موظفيها إلى إيران بشكل فوري وكامل في حال عدم وجود خطر تجدد الصراع العسكري.

ولفت إلى أن الشركة تعتزم بدء شحن معدات المفاعل للوحدة الثانية من محطة "بوشهر" عام 2027، مشيرا إلى أن "روساتوم" تواصل تصنيع معدات الوحدات المستقبلية لمحطة بوشهر النووية الإيرانية وفقًا للخطة الموضوعة.
وقال المدير العام لـ"روساتوم": "مفاعل الوحدة الثانية قد تجاوزت نسبة إنجازه 60%، بينما بلغت نسبة إنجاز مولدات البخار 50%. ونخطط لبدء شحن المعدات الرئيسية العام المقبل. كما نواصل صب وتشكيل القطع المعدنية اللازمة لمعدات الوحدة الثالثة".
وفي وقت سابق، صرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، بأن "المؤسسة تخطط لاستئناف بناء الوحدات الجديدة في محطة "بوشهر" في إيران بأقصى سرعة ممكنة، بمجرد إحلال السلام في الشرق الأوسط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала