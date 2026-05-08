https://sarabic.ae/20260508/روساتوم-الوضع-بمحطة-بوشهر-في-إيران-هادئ-عموما-1113222891.html
"روساتوم": الوضع بمحطة "بوشهر" في إيران هادئ عموما
"روساتوم": الوضع بمحطة "بوشهر" في إيران هادئ عموما
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيف، اليوم الجمعة، أن الوضع في محطة "بوشهر" للطاقة النووية في إيران هادئ عموما، مشيرا إلى أن روسيا لم... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T14:16+0000
2026-05-08T14:16+0000
2026-05-08T14:16+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102003/98/1020039822_0:592:1537:1456_1920x0_80_0_0_6bac9fa87eff3e0676070e734d167c7a.jpg
ونقل المكتب الإعلامي للشركة عن ليخاتشيف قوله: "الوضع في موقع محطة بوشهر للطاقة النووية هادئ عموماً".وتابع: "في 8 مايو/أيار، أفادت وسائل إعلامية بتبادل الضربات بين القوات الأمريكية والإيرانية. وفي الوقت ذاته، لم نرصد أي هجمات على منشآت في محيط محطة "بوشهر" النووية".وأكمل: "يعود موقع البناء تدريجيًا إلى العمل. وقد عاد نحو 2200 عامل من المقاولين الإيرانيين إلى الموقع، وينصبّ التركيز الرئيسي على تدعيم وصب الخرسانة في وحدة الطاقة الثانية قيد الإنشاء، ويستمر عدد العمال الإيرانيين في الازدياد".ولفت إلى أن الشركة تعتزم بدء شحن معدات المفاعل للوحدة الثانية من محطة "بوشهر" عام 2027، مشيرا إلى أن "روساتوم" تواصل تصنيع معدات الوحدات المستقبلية لمحطة بوشهر النووية الإيرانية وفقًا للخطة الموضوعة.وقال المدير العام لـ"روساتوم": "مفاعل الوحدة الثانية قد تجاوزت نسبة إنجازه 60%، بينما بلغت نسبة إنجاز مولدات البخار 50%. ونخطط لبدء شحن المعدات الرئيسية العام المقبل. كما نواصل صب وتشكيل القطع المعدنية اللازمة لمعدات الوحدة الثالثة".وفي وقت سابق، صرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، بأن "المؤسسة تخطط لاستئناف بناء الوحدات الجديدة في محطة "بوشهر" في إيران بأقصى سرعة ممكنة، بمجرد إحلال السلام في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260420/ليخاتشوف-روساتوم-تعتزم-استئناف-العمل-في-محطة-بوشهر-النووية-بمجرد-استتباب-السلام-1112722771.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102003/98/1020039822_0:448:1537:1600_1920x0_80_0_0_7da594e0c08916d7bd533d45038a79c0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
"روساتوم": الوضع بمحطة "بوشهر" في إيران هادئ عموما
صرح المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيف، اليوم الجمعة، أن الوضع في محطة "بوشهر" للطاقة النووية في إيران هادئ عموما، مشيرا إلى أن روسيا لم ترصد أي هجمات في محيط المحطة، وذلك على خلفية تقارير إعلامية عن تبادل ضربات بين أمريكا وإيران.
ونقل المكتب الإعلامي للشركة عن ليخاتشيف قوله: "الوضع في موقع محطة بوشهر للطاقة النووية هادئ عموماً".
وأضاف أن 20 موظفا من "روساتوم" ما زالوا في موقع الإنشاء، بينما يتواجد أربعة آخرون في المكتب المركزي في طهران.
وتابع: "في 8 مايو/أيار، أفادت وسائل إعلامية بتبادل الضربات بين القوات الأمريكية والإيرانية. وفي الوقت ذاته، لم نرصد أي هجمات على منشآت في محيط محطة "بوشهر" النووية".
وأكمل: "يعود موقع البناء تدريجيًا إلى العمل. وقد عاد نحو 2200 عامل من المقاولين الإيرانيين إلى الموقع، وينصبّ التركيز الرئيسي على تدعيم وصب الخرسانة في وحدة الطاقة الثانية قيد الإنشاء، ويستمر عدد العمال الإيرانيين في الازدياد".
وأوضح ليخاتشيف أن "روساتوم" مستعدة لإعادة موظفيها إلى إيران بشكل فوري وكامل في حال عدم وجود خطر تجدد الصراع العسكري.
ولفت إلى أن الشركة تعتزم بدء شحن معدات المفاعل للوحدة الثانية من محطة "بوشهر" عام 2027، مشيرا إلى أن "روساتوم" تواصل تصنيع معدات الوحدات المستقبلية لمحطة بوشهر النووية الإيرانية وفقًا للخطة الموضوعة.
وقال المدير العام لـ"روساتوم": "مفاعل الوحدة الثانية قد تجاوزت نسبة إنجازه 60%، بينما بلغت نسبة إنجاز مولدات البخار 50%. ونخطط لبدء شحن المعدات الرئيسية العام المقبل. كما نواصل صب وتشكيل القطع المعدنية اللازمة لمعدات الوحدة الثالثة".
وفي وقت سابق، صرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، بأن "المؤسسة تخطط لاستئناف بناء الوحدات الجديدة في محطة "بوشهر" في إيران بأقصى سرعة ممكنة، بمجرد إحلال السلام في الشرق الأوسط.