ليخاتشوف: "روساتوم" تعتزم استئناف العمل في محطة "بوشهر" النووية بمجرد استتباب السلام

سبوتنيك عربي

صرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الاثنين، بأن "المؤسسة تخطط لاستئناف بناء الوحدات الجديدة في محطة "بوشهر" في إيران... 20.04.2026, سبوتنيك عربي

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102003/98/1020039822_0:592:1537:1456_1920x0_80_0_0_6bac9fa87eff3e0676070e734d167c7a.jpg

وقال ليخاتشوف للصحفيين: "مهمتنا الأهم، بمجرد حلول السلام في هذه المنطقة، هي إعادة إطلاق عملية البناء بأقصى سرعة والمضي قدماً في إنشاء المنشأة (محطة بوشهر)".وقال ليخاتشوف في تصريحات للصحفيين: "بالطبع، جميعنا نرغب في السلام، وجميعنا نرغب في التوافق، لكن حتى الآن، الإشارات الواردة من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي متضاربة للغاية بحيث لا يمكن توقع أي نوع من المصالحة في الشرق الأوسط في الأيام المقبلة. لذلك، أكملنا عملية الإجلاء، حيث أجلينا أكثر من 600 شخص منذ بدء العملية العسكرية، وتم نقلهم إلى روسيا".وبحسب ليخاتشوف، لم يتبق سوى 20 متطوعًا في موقع محطة بوشهر للطاقة النووية، بالإضافة إلى 4 متطوعين آخرين في طهران "مهمتهم هي صيانة البنية التحتية والتواصل مع المقاول المحلي، الذي أوقف بدوره جميع أعمال البناء".وأفادت السفارة الروسية في يريفان (أرمينيا)، يوم 15 أبريل/ نيسان الجاري، بأنه قد تم إعادة 94 مواطنا روسيا آخرين وصلوا إلى أرمينيا من إيران إلى ديارهم كجزء من الجولة الأخيرة من إجلاء العاملين في محطة بوشهر للطاقة النووية.

https://sarabic.ae/20260414/الحكومة-الإيرانية-محطة-بوشهر-النووية-مستمرة-في-العمل-بشكل-طبيعي-1112542385.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

روسيا, العالم