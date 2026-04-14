الحكومة الإيرانية: محطة بوشهر النووية مستمرة في العمل بشكل طبيعي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
الحكومة الإيرانية: محطة بوشهر النووية مستمرة في العمل بشكل طبيعي
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، أن محطة بوشهر النووية جنوبي إيران مستمرة في العمل بشكل طبيعي ولا مخاوف صحية على السكان. 14.04.2026, سبوتنيك عربي
طهران – سبوتنيك. وقالت مهاجراني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "هذه المنشآت (محطة بوشهر للطاقة النووية) تعمل حاليًا".وكانت إيران والولايات المتحدة قد بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أفاد بأن الأطراف لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف ظلت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية.ومن جانبه، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأميركية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور.ومن جانبها، تعهدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" ببدء حصار "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين.
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، أن محطة بوشهر النووية جنوبي إيران مستمرة في العمل بشكل طبيعي ولا مخاوف صحية على السكان.
طهران – سبوتنيك. وقالت مهاجراني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "هذه المنشآت (محطة بوشهر للطاقة النووية) تعمل حاليًا".
وأضافت، "قد اتُخذت جميع تدابير السلامة لحماية صحة السكان هناك. وقد طبّق زملاؤنا في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية البروتوكولات اللازمة لحماية المنشآت، ولا توجد أي مشاكل من هذا المنطلق".
وكانت إيران والولايات المتحدة قد بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أفاد بأن الأطراف لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف ظلت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية.
ومن جانبه، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأميركية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور.
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
الحكومة الإيرانية: خسائر إيران بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة بلغت 270 مليار دولار
أمس, 21:42 GMT
ومن جانبها، تعهدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" ببدء حصار "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين.
