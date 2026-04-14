الحكومة الإيرانية: محطة بوشهر النووية مستمرة في العمل بشكل طبيعي
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، أن محطة بوشهر النووية جنوبي إيران مستمرة في العمل بشكل طبيعي ولا مخاوف صحية على السكان. 14.04.2026, سبوتنيك عربي
الحكومة الإيرانية: محطة بوشهر النووية مستمرة في العمل بشكل طبيعي
حصري
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، أن محطة بوشهر النووية جنوبي إيران مستمرة في العمل بشكل طبيعي ولا مخاوف صحية على السكان.
طهران – سبوتنيك. وقالت مهاجراني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "هذه المنشآت (محطة بوشهر للطاقة النووية) تعمل حاليًا".
وأضافت، "قد اتُخذت جميع تدابير السلامة لحماية صحة السكان هناك. وقد طبّق زملاؤنا في منظمة الطاقة الذرية
الإيرانية البروتوكولات اللازمة لحماية المنشآت، ولا توجد أي مشاكل من هذا المنطلق".
وكانت إيران والولايات المتحدة قد بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أفاد بأن الأطراف لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه تم التوصل إلى تفاهم
بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف ظلت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية.
ومن جانبه، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأميركية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور.
ومن جانبها، تعهدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" ببدء حصار "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين.