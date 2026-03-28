الصحة الإيرانية: "مقتل أكثر من 230 طفلا وإصابة 1800 آخرين منذ بدء العدوان على إيران"
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، "مقتل 230 طفلا وإصابة 1800 آخرين منذ بدء العدوان على إيران".
2026-03-28T21:34+0000
21:19 GMT 28.03.2026 (تم التحديث: 21:34 GMT 28.03.2026)
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، "مقتل 230 طفلا وإصابة 1800 آخرين منذ بدء العدوان على إيران".
وقالت الوزارة الإيرانية في بيان، إنه "حتى الآن، استُشهد أكثر من 230 طفلًا وأصيب نحو 1800 طفل آخر منذ بدء العدوان. استُشهدت 244 امرأة، و214 طفلًا دون سن الثامنة عشرة، و17 طفلًا دون سن الخامسة".
وأضافت أنه "تم الإبلاغ عن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الصحية والعلاجية، ووفقًا لهذه الإحصاءات، تضررت 50 قاعدة إسعاف، و41 مركزا علاجيا، و199 مركزا صحيا. كما تم إخلاء 6 مستشفيات، وتضررت 38 سيارة إسعاف".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".