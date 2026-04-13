الحكومة الإيرانية: خسائر إيران بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة بلغت 270 مليار دولار

صرّحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، بأن خسائر إيران جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة تصل إلى 270 مليار دولار. 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T21:42+0000

وقالت مهاجراني، إن "الأرقام الأولية والتقريبية تشير إلى أن الأضرار حتى الآن بلغت 270 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، لا يمكن الاعتماد على هذا الرقم بشكل كامل. يحتاج زملاؤنا في المجال الاقتصادي إلى تقييم حجم الضرر بدقة أكبر".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مقتل 230 طفلا وإصابة 1800 آخرين منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.وقالت الوزارة الإيرانية في بيان، إنه "حتى الآن، استُشهد أكثر من 230 طفلا وأصيب نحو 1800 طفل آخر منذ بدء العدوان. استُشهدت 244 امرأة، و214 طفلا دون سن الثامنة عشرة، و17 طفلا دون سن الخامسة".وكان أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليوند، تضرر أكثر من 125 ألف مرفق مدني خلال الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، مضيفا أن إيران لم تطلب المساعدة من أي دولة.وزير الخارجية الإيراني: تدمير وتضرر أكثر من 600 مدرسة منذ بداية الحربلبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 2055 قتيلا و6588 مصابا

