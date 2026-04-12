لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 2055 قتيلا و6588 مصابا

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 آذار/مارس إلى 2055 قتيلا و6588 مصابا.

2026-04-12T17:10+0000

وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان، إن "حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 2055 شخصا و6588 جريحاً".وأفاد "حزب الله" اللبناني، في بيانات متتالية اليوم الأحد، استهداف عدد من المواقع والأهداف الإسرائيلية على حدوده الجنوبية وفي الداخل الإسرائيلي، والتصدي لمحاولات التوغل من قبل الجيش الإسرائيلي والاشتباك معهم من مسافة مباشرة من جهة بلدة الطيبة والخيام.وكان أعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق الضربات الجوية ضد إيران لمدة أسبوعين، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.وأكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي عبر سفيريهما في واشنطن بمشاركة أميركية للتمهيد لبدء التفاوض المباشر"، ولفتت الرئاسة إلى أنه تم الاتفاق على عقد أول اجتماع رسمي يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الأمريكية، للبحث في وقف إطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.الخارجية الإيرانية: بيان باكستان يثبت شمول لبنان بوقف إطلاق النار"حزب الله": المقاومة مستمرة ولن نقبل بالعودة إلى الوضع السابقنتنياهو يضع شرطين قبل بدء المفاوضات مع لبنان

https://sarabic.ae/20260408/الدفاع-المدني-اللبناني-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-إلى-254-قتيلا-و1165-مصابا-في-يوم-واحد-1112400978.html

https://sarabic.ae/20260409/فيدان-إسرائيل-نقلت-سياسة-الإبادة-الجماعية-إلى-لبنان-وإيقاف-هجماتها-أولوية-ملحة-1112425122.html

