https://sarabic.ae/20260412/لبنان-يعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-إلى-2055-قتيلا-و6588-مصابا--1112509638.html
لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 2055 قتيلا و6588 مصابا
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 آذار/مارس إلى 2055 قتيلا و6588 مصابا.
العالم
العالم العربي
لبنان
اسرائيل
قتل مدنيين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112272660_0:0:1698:955_1920x0_80_0_0_94d3f48e4116a4d78b0cedd603a52988.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112272660_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_7528d9768cf33303bd2491e5175b3852.jpg
أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 آذار/مارس إلى 2055 قتيلا و6588 مصابا.
وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان، إن "حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 2055 شخصا و6588 جريحاً".
وأشارت إلى أن "عدد الضحايا من الأطفال بلغ 165 طفلًا و252 امرأة منذ بدء العدوان على لبنان في 2 آذار/ مارس"، لافتة إلى أن التعداد اليومي بلغ 35 قتيلا، و152 جريحا.
وأفاد "حزب الله" اللبناني، في بيانات متتالية اليوم الأحد، استهداف عدد من المواقع والأهداف الإسرائيلية على حدوده الجنوبية وفي الداخل الإسرائيلي، والتصدي لمحاولات التوغل من قبل الجيش الإسرائيلي والاشتباك معهم من مسافة مباشرة من جهة بلدة الطيبة والخيام.
وكان أعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق الضربات الجوية ضد إيران لمدة أسبوعين، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.
وأكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي عبر سفيريهما في واشنطن بمشاركة أميركية للتمهيد لبدء التفاوض المباشر"، ولفتت الرئاسة إلى أنه تم الاتفاق على عقد أول اجتماع رسمي يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الأمريكية، للبحث في وقف إطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.