https://sarabic.ae/20260407/ترامب-يوافق-على-تعليق-الهجوم-على-إيران-لمدة-أسبوعين-1112368956.html
ترامب يوافق على تعليق الهجوم على إيران لمدة أسبوعين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T23:33+0000
ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/02/1112231421_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_df196e532a692b4edd79925c93cb1955.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/02/1112231421_170:0:1229:794_1920x0_80_0_0_21cc8a561823f1c08ea11ad04872955d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
22:42 GMT 07.04.2026 (تم التحديث: 23:33 GMT 07.04.2026)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.
وأوضح ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": أن القرار يشمل وقف القصف والهجمات على إيران، على أن يكون مشروطًا بموافقة طهران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، في ما وصفه بأنه “وقف إطلاق نار ثنائي الجانب”.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ“تجاوز جميع الأهداف العسكرية”، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار ترامب إلى تلقي مقترح من عشر نقاط من الجانب الإيراني، معتبرًا أنه يشكل “أساسًا قابلًا للتفاوض”، لافتًا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، على حد تعبيره.
وأكد أن فترة الأسبوعين ستُستخدم لاستكمال التفاهمات والوصول إلى اتفاق نهائي، مضيفًا أنه يتحدث “نيابة عن الولايات المتحدة” وكذلك “بصفته ممثلًا لدول الشرق الأوسط” في ما وصفه بجهود تهدف إلى إنهاء ملف طويل الأمد، مشيرا إلى أن هذا الملف يقترب من الحل.
وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، طلب محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، اليوم الثلاثاء، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء الثلاثاء، عن شهباز شريف، طلبه من الرئيس ترامب تمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين، ومن طهران فتح مضيق هرمز لنفس المدة كبادرة حسن نية.
وقال رئيس وزراء باكستان "إن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط تتقدم بثبات"، مضيفا "أحث كل الأطراف على وقف إطلاق النار لأسبوعين لإفساح المجال للدبلوماسية لإنهاء الحرب نهائيا".
وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق الثلاثاء، بأن "تطورات كبرى قد تشهدها الساحة الإيرانية
، خلال الساعات المقبلة"، محذرًا من "احتمال اختفاء حضارة كاملة"، وفق تعبيره.
وقال ترامب إن "هذه الليلة قد تمثل واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الحديث"، مشيرًا إلى أن "تغييرًا كاملًا وشاملًا للنظام قد يحدث"، مع صعود قيادات وصفها بأنها "أكثر عقلانية وأقل تطرفًا"، على حد قوله.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.