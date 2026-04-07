رئيس الوزراء الباكستاني يطلب من ترامب تمديد "مهلة إيران" لأسبوعين
سبوتنيك عربي
طلب محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، اليوم الثلاثاء، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
طلب محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، اليوم الثلاثاء، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن شهباز شريف، طلبه من الرئيس ترامب تمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين، ومن طهران فتح مضيق هرمز لنفس المدة كبادرة حسن نية.
وقال رئيس وزراء باكستان "إن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط تتقدم بثبات"، مضيفا "أحث كل الأطراف على وقف إطلاق النار لأسبوعين لإفساح المجال للدبلوماسية لإنهاء الحرب نهائيا".
وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن "تطورات كبرى قد تشهدها الساحة الإيرانية
، خلال الساعات المقبلة"، محذرًا من "احتمال اختفاء حضارة كاملة"، وفق تعبيره.
وقال ترامب إن "هذه الليلة قد تمثل واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الحديث"، مشيرًا إلى أن "تغييرًا كاملًا وشاملًا للنظام قد يحدث"، مع صعود قيادات وصفها بأنها "أكثر عقلانية وأقل تطرفًا"، على حد قوله.
وأضاف أن ما وصفه بـ"47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت، قد تقترب من نهايتها"، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن تسفر هذه التطورات عن "نتائج إيجابية للشعب الإيراني".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.