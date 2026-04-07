نتنياهو: إسرائيل استهدفت اليوم خطوط سكك حديدية وجسورا في إيران

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده استهدفت خطوط سكك حديدية وجسورا في إيران. 07.04.2026, سبوتنيك عربي

ونشر نتنياهو كلمة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، قال خلالها إن "إيران لم تعد كما كانت وكذلك إسرائيل"، مضيفا: "نحن نغير موازين القوى بشكل جذري".وقال نتنياهو إن "عملياتنا ليست موجهة ضد الشعب الإيراني بل تهدف إلى إضعاف النظام الذي يقمعه، وطيارونا دمروا أمس مروحيات وطائرات في قاعدة تابعة لسلاح الجو الإيراني"، وفقا له.وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "نحن نسحق النظام الإرهابي في إيران بقوة متزايدة. بالأمس دمرنا طائرات نقل وعشرات المروحيات، واليوم هاجمنا خطوط السكك الحديدية والجسور التي يستخدمها الحرس الثوري"، وفق وصفه.وذكر الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي بيانا عسكريا أفاد من خلاله بأن هناك 27 حالة خطيرة و60 متوسطة و324 خفيفة من بين 411 إجمالي عدد المصابين والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على إيران ولبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي في بيانه إصابة 36 جنديا في معارك لبنان خلال اليومين الماضيين فقط.وفي السياق ذاته، أعربت قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، الأحد، عن قلقها إزاء "إطلاق مقاتلي "حزب الله" والجنود الإسرائيليين مقذوفات ورصاصا على مواقعها أو بالقرب منها"، مؤكدة أن هذه الأعمال تتسبب في سقوط قتلى وجرحى.وقالت "يونيفيل"، في بيان لها، إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات التي يشنها كل من مقاتلي حزب الله والجنود الإسرائيليين من قرب مواقعنا، والتي قد تستدعي ردا ناريا"، مشيرة إلى أنها تشعر أيضا بالقلق إزاء وجود مقاتلين بالقرب من أماكن إقامة وعمل قوات حفظ السلام، حيث إن هذه الأماكن أيضا عرضة للاستهداف.وحثت "يونيفيل"، الطرفين على "وضع سلاحهم جانباً والعمل بجدية من أجل وقف إطلاق النار"، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وأن إطالة أمده لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والدمار لكلا الجانبين".ويشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات حينها، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".

